Trafic de cannabis : deux frères et leur mère condamnés à des peines de prison

Le 19 décembre, après cinq mois d’enquête de la gendarmerie, deux frères âgés de 23 et 25 ans et leur mère avaient été interpellés et placés en garde à vue pour leur rôle dans un vaste trafic de cannabis à Nouméa. Après quasiment un mois de détention provisoire, les trois prévenus ont été jugés ce mardi 16 janvier par le tribunal correctionnel. Les deux frères ont été condamnés à 30 mois et 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Leur mère a quant à elle écopé d’une peine d’un an d’emprisonnement, exécutée sous la forme d’une détention à domicile avec bracelet électronique.

Six appartements de culture indoor

Ce réseau familial de trafic de cannabis avait été démantelé après une série d’interceptions téléphoniques et d’opérations de surveillance menées par la section de recherches de la gendarmerie. Les enquêteurs avaient découvert que l’un des deux frères louait six logements à Nouméa dédiés à la culture indoor de cannabis et employait les services de plusieurs personnes chargées d’entretenir les cultures, de confectionner des paquets et de les vendre.

Les gendarmes ont découvert, lors des perquisitions, plus d’un kilo de cannabis et 72 sachets déjà conditionnés ainsi qu’une sacoche contenant 196 500 francs en liquide. La mère, elle, s’occupait du conditionnement du cannabis et de la revente des sachets ainsi que du blanchiment de l’argent.