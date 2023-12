Un trafiquant de cocaïne condamné à trois ans de prison

L’affaire avait mis un terme à deux ans d’enquête menée par les gendarmes de la section de recherches. En mai 2021, six personnes avaient été placées en garde à vue et mis en examen pour un trafic de cocaïne lié au monde de la nuit.

Entre 2018 et 2019, ce réseau a participé à l’importation et à la revente de plusieurs centaines de grammes de cocaïne venues de l’Hexagone et dissimulées dans des bagages, notamment des flacons et des produits de toilettes. Le gramme était vendu 25 000 francs, au sein d’un réseau de connaissances ou lors de soirées festives.

La semaine dernière, cinq des prévenus avaient accepté, lors d’une première procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), des peines allant de douze à dix-huit mois de prison. Le principal prévenu, un homme exerçant une activité d’organisateur d’évènements festifs, avait quant à lui souhaité prendre plusieurs jours pour réfléchir à la peine proposée par le procureur, comme le lui autorise la loi.

Ce mercredi 13 décembre, lors d’une nouvelle CRPC, il l’a finalement acceptée. Il a ainsi été condamné à trois ans de prison, assortis d’un sursis probatoire de vingt mois. "Une peine équilibrée", selon son avocate, Me Barbara Brunard.