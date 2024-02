Chine : l’écrivain australien Yang Jun condamné à mort avec sursis pour espionnage

Romancier et blogueur, partisan d’une démocratisation de la Chine, Yang Jun, né en 1965, est un ancien diplomate chinois devenu citoyen australien en 2002. Connu également sous son nom de plume, Yang Hengjun, il avait été arrêté lors d’un passage en Chine en janvier 2019, alors qu’il vivait aux États-unis.

Un tribunal pékinois a déclaré lundi Yang Jun "coupable d’espionnage", a indiqué lors d’un point presse régulier Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La justice "l’a condamné à mort avec un sursis de deux ans et a confisqué tous ses biens personnels", a-t-il précisé.

Concrètement, une peine de mort avec sursis en Chine est généralement commuée en prison à vie après deux ans d’emprisonnement.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a dit avoir fait part à Pékin de "la consternation, du désespoir, de la frustration, et pour le dire très simplement, de l’indignation" de son gouvernement face à ce verdict.

Plus tôt, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, avait déclaré que le gouvernement australien était "effaré par cette décision" et que Canberra réagirait "dans les termes les plus forts".

En août 2023, Yang Jun avait dit craindre pour sa vie en détention en raison d’un gros kyste sur un rein. L’écrivain avait affirmé en mai 2021 avoir été torturé dans un lieu tenu secret pendant sa détention, craignant que des aveux forcés ne soient utilisés contre lui. Pékin avait rejeté ces accusations.

Penny Wong a précisé lundi que Canberra avait convoqué l’ambassadeur de Chine en Australie. "Je tiens à souligner la détresse aiguë que le Dr Yang et sa famille doivent ressentir aujourd’hui, après des années d’incertitude", a déclaré la ministre. "Tous les Australiens souhaitent que le Dr Yang puisse retrouver sa famille", a-t-elle souligné.

