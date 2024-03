L’UFC Que choisir vient à la rencontre des consommateurs pour "les écouter et leur apporter les bons conseils"

Un conflit avec son garagiste, son locataire ou son propriétaire, un profond désaccord avec son banquier, des relations tendues avec un huissier de justice… Face aux difficultés, certains Calédoniens se sentent bien souvent démunis, ce qui cause souvent de l’incompréhension, du stress, voire de la colère. Pour éviter d’en arriver là, l’UFC Que choisir a notamment pour mission d’accompagner l’ensemble des consommateurs qui le souhaitent pour répondre à leurs questions et les aiguiller au mieux sur les démarches à entreprendre en fonction des situations.

Mais encore faut-il connaître cette association. C’est la raison pour laquelle ses bénévoles ont décidé de venir directement à la rencontre de la population, ce jeudi, du nord au sud de la Grande Terre, à l’occasion de la Journée mondiale du droit des consommateurs.

Le piège d’Internet

"Nous nous installerons à l’entrée de galeries commerciales qui sont des lieux très fréquentés pour aller directement à la rencontre des gens qui n’ont pas le temps de venir dans nos bureaux, mais aussi pour faire découvrir nos missions aux Calédoniens, explique Gilles Vernier, le président de l’association de défense des consommateurs. Nous constatons que les gens ont de plus en plus tendance à se tourner vers Internet pour chercher des réponses à leurs questions, sauf que ce sont des sujets souvent plus complexes qu’ils ne le pensent ou alors ils se renseignent sur une réglementation métropolitaine qui ne s’applique pas ici, etc. Notre rôle est donc de leur apporter les bons conseils."

"Écouter et apaiser les tensions"

Pour ce faire, deux à quatre bénévoles accueilleront les consommateurs sur leur stand afin de prendre leurs doléances et les guider au mieux. "Quand nous sommes sur le terrain, nous nous rendons compte que les gens viennent spontanément vers nous et ont souvent beaucoup de questions, assure Gilles Vernier, pour qui l’UFC Que choisir a un autre rôle. Nous devons d’abord écouter les gens, qui lorsqu’ils sont plongés dans de grosses difficultés, peuvent parfois être très vindicatifs, en colère, voire insulter la personne avec qui elles sont en conflit, etc. Notre but, c’est donc aussi d’apaiser les tensions, de faire baisser la pression et de leur expliquer calmement quelles sont les bonnes procédures à entreprendre. C’est aussi une manière de les rassurer."