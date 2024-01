[EN IMAGES] Dumbéa plage : "une sortie où les enfants font des activités qu'on ne pourrait pas leur payer"

En file indienne, de l’eau jusqu’à la taille, ils sont nombreux à attendre leur tour pour profiter d’une activité qui sort de l’ordinaire : un tour en bouée tractée par un bateau à moteur. C’est l’une des animations phares de l’opération Dumbéa plage, proposée chaque été par la ville sur la plage de Nouré.





Une manifestation dont le succès ne se dément pas, avec en moyenne plus de 250 participants à la journée. Pour rappel, du mardi au jeudi, de nombreuses activités et animations sont ainsi proposées, de 9h30 à 15h30. Et ce, jusqu’au 1er février.

Des animations gratuites et ouvertes à tous, y compris aux jeunes et aux familles qui ne résident pas dans la commune.





Kayak, pétanque, volley, foot, vélo, jeux en tous genres, baby-foot, ateliers créatifs, initiation à la pêche… La programmation est on ne peut plus variée. Avec un thème qui change chaque semaine. De quoi satisfaire tous les goûts et tous les âges, au vu du nombre d’adolescents et d’adultes également présents sur place.





"L’objectif, c’est d’occuper au mieux les jeunes pendant cette période de vacances d’été, notamment ceux dont les familles n’ont pas les moyens de partir en vacances, glisse Téva Legras, éducateur sportif et coordinateur de l’événement. Nous mettons à disposition des bus gratuits pour les habitants de la commune car tout le monde n’a pas accès à la plage. Et beaucoup de familles ne pourraient pas offrir à leurs enfants les activités que nous leur proposons sur le site."





L’opération est également l’occasion pour les habitants de la commune de se rencontrer. "Cette opération permet de favoriser les échanges entre nos jeunes des différents quartiers qui n’ont pas forcément l’opportunité de se voir le reste de l’année", confirme Téva Legras.





Une initiative saluée par les familles qui répondent également présent. À l’image de Zita Kouathé, 31 ans : "C’est la deuxième fois que nous venons. Nous profitons des bus pour aller à la mer et découvrir ces activités. Ça occupe bien nos trois enfants, sourit cette maman originaire de Pouébo, de passage à Jacarandas pendant les vacances. Ce genre d’opération change de la Brousse. Il n’y a pas tout ça chez nous. Et c’est bien pour les enfants car ils peuvent faire de nouvelles connaissances avec d’autres jeunes venus d’ailleurs."





De son côté, Winané, 24 ans, est venu se balader pour occuper les "petits" de sa belle-sœur. "C’est super. Ils ne s’ennuient pas et ça nous permet de ne pas rester à la maison, glisse cet habitant de Savannah. Comme c’est gratuit, on peut leur proposer une sortie où ils découvrent des activités qu'on ne pourrait pas leur payer. Là, ils ont fait un tour de bouée tractée et ils veulent déjà en refaire un. C’est top. Ça change de ce qu’on fait d’habitude. "





L’an passé, près de 3 600 jeunes avaient participé à Dumbéa plage selon la mairie. Un succès qui devrait encore se confirmer cette année.