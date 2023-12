Les parades et spectacles du refuge du père Noël de Koutio commencent ce mardi soir

18 000 led, 1200 mètres de guirlandes, plus d’un millier de sujets et de figurines… Ces chiffres vertigineux donnent un avant-goût de la passion dévorante qui a gagné Sébastien Limousin et Sylvain Gauchet-Limousin. Depuis vingt ans, ce couple de Dumbéa ne cesse de décorer et d’illuminer leur maison de Koutio au point de se transformer, chaque mois de décembre, en véritable "refuge du père Noël".





Et les bénévoles sont de plus en plus nombreux à se laisser embarquer dans leur univers, au fil des années.

"Nous sommes désormais toute une équipe d’une trentaine de personnes réunies autour de ce projet, ce sont nos amis, notre famille de cœur… Ils nous ont tous suivis dans notre délire, raconte Sylvain Gauchet-Limousin, ravi de l’engouement que suscite leur refuge auprès des petits et des grands, nombreux à venir chaque soir s’émerveiller devant leur maison. "Pour nous, quand on voit tout ce monde réuni devant le refuge, c’est vraiment une expression du destin commun. Les gens ont besoin de retrouver cet esprit de Noël, ces valeurs de partage. Je crois que les adultes sont aussi heureux de pouvoir retrouver leur âme d’enfant."

Une trentaine de mascottes réunies

Pour ce faire, cette joyeuse troupe passe à la vitesse supérieure à compter de ce mardi et jusqu'à ce samedi, en proposant chaque soir, de 19 heures à 21 heures, des parades et spectacles. "Nous sommes une trentaine de mascottes déguisées à défiler et enchaîner les chorégraphies dans la rue jusqu’à l’arrivée du père Noël", poursuit ce passionné qui tient à préciser que toutes ces animations sont gratuites et organisées sur fonds propres.

Et pour ceux qui rateraient ces animations, le refuge reste allumé, chaque soir, jusqu’au 31 décembre.