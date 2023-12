Une patinoire et une piste de ski devraient voir le jour à Dumbéa

"Il y a encore cinq ans, on n’aurait jamais pu parler d’une patinoire en Nouvelle-Calédonie. C’était impossible, y compris pour nous. Sauf qu’aujourd’hui, les techniques ont beaucoup évolué et on a trouvé comment construire une patinoire de glace écologique." Ce défi fou, dans lequel se lancent les entrepreneurs Johan Legrand et Christian Briault, a "surpris beaucoup de monde" et devrait faire grand bruit sur le Caillou.

Une idée, qui ne relève plus du rêve ou de la lubie, puisqu’elle est en passe de se réaliser à travers le vaste projet de la holding Innov XXL, qui prévoit de construire un vaste complexe de loisirs, d’appartements et de bureaux au cœur du centre-ville de Dumbéa, sur un terrain de 1,3 hectare situé en face du cinéma MK2.

"Un projet très ambitieux pour Dumbéa et la Nouvelle-Calédonie"

Cette société a ainsi remporté l’appel à projets urbains innovants lancé par la ville de Dumbéa et la Secal en 2022, avec un objectif clair qui semble d’ores et déjà atteint. "Nous souhaitons créer une dynamique au sein de ce centre urbain qui réunit notamment beaucoup de jeunes. Et ce projet est très ambitieux tant pour la ville que pour la Nouvelle-Calédonie avec une grande diversité d’activités qui va faire de ce site un pôle très attractif", résume Gérard Piolet, premier adjoint au maire.

Crèche, hôtel, accrobranche et billard

Car la liste des services, loisirs et activités proposés au sein de ce complexe de huit étages est impressionnante et inédite sur le Caillou : patinoire, piste de ski synthétique, piste de roller, terrain de padel et espace d’accrobranche, espaces de détente (yoga, danse, taichi, billards), commerces, restaurants, snacks, supérette ouverte 24h24, crèche et garderie, logements, appartel, auberge de jeunesse, bureaux, services médicaux….Le tout réuni sous un seul et même toit.





Un projet qui risque autant susciter l’enthousiasme des consommateurs que les critiques des défenseurs de l’environnement. Pourtant les porteurs de projets l’assurent : ce complexe a été pensé pour être entièrement autosuffisant, notamment grâce au réseau de panneaux photovoltaïques qui seront déployés sur le toit.

Une patinoire "zéro carbone" ?

De quoi promettre une patinoire "autonome et zéro carbone" par exemple. "La chaleur émise par la patinoire sera récupérée et canalisée vers des systèmes de récupération énergétiques. Une patinoire intérieure est comme un énorme réfrigérateur qui nécessite beaucoup d’énergie pour rester au froid. Ce faisant, il crée de la chaleur qui habituellement est simplement évacuée vers l’extérieur, mais là, nous la valoriserons pour produire l’eau chaude nécessaire dans tout le complexe", résume Johan Legrand, associé de la holding, qui estime que, dans de telles conditions, les Calédoniens "ont droit" à goûter aux joies du patin à glace et même du ski, qui se pratiquera, quant à lui, sur une piste synthétique offrant "des sensations similaires à celles de la neige".

Un projet à dix milliards de francs

L'investissement total devrait s'élever à dix milliards de francs (dont le financement repose sur une double défiscalisation à hauteur de 30%). Le début des travaux de ce futur complexe est prévu dès le mois de septembre 2024 pour une ouverture espérée d’ici Noël 2026. Si tel est le cas, reste encore à savoir si le grand barbu troquera, une fois n’est pas coutume, son traîneau contre des patins ou des skis.