[En images] L’opération Un été à Nouméa est lancée

Risque requin oblige, finies les activités à la plage du Kuendu beach. Cette année, la ville de Nouméa a décidé de centraliser ses animations dans le vaste complexe sportif situé au pied des tours de Magenta.





Ce village de vacances accueille ainsi les familles, du mardi au vendredi, de 9 heures à 16 heures. Au programme : des animations sportives (football, basket, volley, cricket, futsal, sports aquatiques, sports de glisse…) ; des animations culturelles (atelier cirque, jeux de rôle, scène ouverte…) ; des animations socio-éducatives (ateliers créatifs, d’expression, numériques, des tournois de beach sports, des ateliers environnementaux). Un accès au centre aquatique de Nouméa est également possible sur inscription.





"L’objectif de cette nouvelle manifestation est de rassembler tous les Nouméens autour d’animations diversifiées, glisse Adrien Leleiva, référent événementiel à la ville de Nouméa. On a souhaité proposer des activités destinées à la fois aux enfants, aux jeunes, ainsi qu’aux parents. Le but, c’est que le plus grand nombre puisse en profiter, à commencer par les familles qui ne peuvent pas partir en vacances."





Et ce n’est pas cette maman qui dira le contraire : "C’est super, ça nous change du quotidien, du ménage, etc. Pendant que les enfants sont à la piscine, j’en profite pour découvrir de nouvelles activités. Cette initiative dépense les enfants et ça détend les parents. On est plus calmes ensuite à la maison, sourit cette dame originaire de Pouébo, qui s’est déjà inscrite à l’ensemble des ateliers jusqu’au 2 février. À défaut de pouvoir monter voir la famille en Brousse, on passe de bons moments ici. Ça compense."





En marge de l’événement, plusieurs stands de prévention sont également présents, dont le Comité pour la prévention de la santé sexuelle (CP2S), qui propose des jeux et activités adaptés aux différentes tranches d’âge pour transmettre des messages, balayer certains stéréotypes et "inculquer des valeurs" : "La sexualité nous touche tous et durant toute notre vie, ne serait-ce qu’à travers nos émotions et notre vie affective, précisent Sylvie et Samar. Ce stand est également l’occasion pour les parents de venir échanger, de nous demander des conseils ou nous faire part de leurs difficultés. Nous touchons donc vraiment tous les publics."





L’ensemble de ces activités sont encadrées par les éducateurs sportifs, les animateurs socio-éducatifs, les médiateurs culturels ainsi que des prestataires privés. Des stands de restauration tenus par les associations du quartier de Magenta sont également proposés sur place.





Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte de plus de 25 ans et qu'ils "restent sous la responsabilité de leur accompagnateur", juge bon de préciser la mairie. A noter, enfin, que le complexe sportif de Magenta est également accessible aux personnes à mobilité réduite.