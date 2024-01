"Un été à Nouméa", le nouvel événement qui remplace Nouméa plage

Douze ans que l’opération existait et était un franc succès, avec encore 8000 participants l’an passé. Mais c’était sans compter les dernières attaques de requin qui ont eu raison de Nouméa plage, lieu de rendez-vous des petits vacanciers, qui sera remplacée cette année par "Un été à Nouméa". Direction donc la terre ferme, au complexe sportif de Magenta.

Un accès possible au centre aquatique

"Lorsque nous avons travaillé à l’organisation de cet événement, dès octobre, les interdictions de baignade n’étaient pas encore levées, explique Grégory Alacchi, chef du service Vie de la cité, à la mairie. Les élus ont, de toute façon, jugé plus raisonnable de se tourner vers ce site qui est très intéressant puisqu’il permet de proposer des activités très diversifiées avec son gymnase, son terrain de foot, ses halles ombragées, sa structure d’escalade et son centre aquatique à proximité où l’on pourra d’ailleurs ouvrir l’accès à un nombre limité de personnes sur inscriptions." Sans oublier la proximité de ce complexe avec le parc urbain de Sainte-Marie et son sentier dans la mangrove ainsi que la plage de Magenta où des sorties en groupe pourront ponctuellement être proposées.

Sports, arts et jeux d’éveil

Un véritable village de vacances qui accueillera les familles, du mardi au vendredi, de 9 heures à 16 heures. Au programme : des animations sportives (football, basket, volley, cricket, futsal, sports aquatiques, sports de glisse…) ; des animations culturelles (atelier cirque, jeux de rôle, scène ouverte…) ; des animations socio-éducatives (ateliers créatifs, d’expression, numériques, des tournois de beach sports, des ateliers environnementaux…) ; des animations petite-enfance (ludothèque, parcours de motricité, jeux d’éveil, atelier coloriage, yoga…).

Navettes gratuites

Chaque matin, vers 8h30, des bus gratuits pour se rendre à Magenta seront proposés au départ des espaces municipaux de la commune : à Rivière Salée (Tél. 44 57 28), à Ducos (28 97 49), à Montravel (28 32 54) à Vallée-du-Tir (28 97 51) et à Tuband (28 52 82).