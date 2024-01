Derniers jours pour bénéficier de 15 000 francs à dépenser dans une activité sportive ou culturelle

C’est la dernière ligne droite pour que les familles de la province Sud puissent bénéficier du dispositif Clic & Mouv', lancé en mars dernier par la Maison bleue.

Pour rappel, cette initiative qui a offert aux 10 000 collégiens et 4 000 lycéens, en 2023, la somme de 15 000 francs à dépenser dans une activité sportive ou culturelle, est exceptionnellement étendue, le temps des vacances d’été aux enfants de 5 à 10 ans.

Un montant qui peut également être dépensé pour des centres de vacances et de loisirs. Jusqu’au 11 février, les familles de la province Sud peuvent donc en bénéficier.

270 partenaires

Il suffit de télécharger l’application Clic & Mouv' qui donne ainsi accès à un porte-monnaie virtuel afin de chercher, de réserver et de payer directement en ligne des activités sportives, culturelles et artistiques. Et ce, parmi une liste de 270 partenaires. Ce crédit offre la possibilité aux jeunes de tester plusieurs disciplines différentes.

Ce dispositif, qui visait initialement les adolescents, a été lancé l’an dernier à la suite d’un constat : d’après l’enquête " Bien dans mes claquettes ", 41 % des jeunes entre 11 et 15 ans ne pratiquent pas d’activités, qu’elles soient sportive, culturelle ou artistique.