Boulouparis : des visites guidées jusqu’en mars pour découvrir le camp Brun

Depuis la réouverture du site en septembre 2023 à l’occasion du Mois du patrimoine, les visites du camp Brun s’enchaînent à un rythme soutenu, sous la houlette de l’association Marguerite. Elle va de nouveau organiser des week-ends dédiés à la découverte du camp disciplinaire de Boulouparis, jusqu’à la fin du mois de mars. Manu, un guide expérimenté, se chargera de faire le récit de ce lieu qui a accueilli entre 1887 et 1895 les bagnards les plus rebelles, nommés "les incorrigibles", dans des conditions très difficiles.

Les prochaines visites guidées sont programmées samedi 3 et dimanche 4 février, samedi 24 et dimanche 25 février, samedi 9 et dimanche 10 mars et enfin samedi 23 et dimanche 24 mars. L’horaire est unique : de 9h30 à 11h30. Les visites auront lieu uniquement sur réservation. Par ailleurs, depuis le 15 janvier, elles peuvent être organisées en semaine à la demande, à partir de six personnes.