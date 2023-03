Mandat d'arrêt contre Poutine: Pékin appelle la CPI à éviter "le deux poids deux mesures"

"La CPI doit adopter une position objective et impartiale, respecter l'immunité de juridiction des chefs d'État (...) et éviter la politisation et la politique du deux poids deux mesures", a indiqué devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, quelques heures avant le début d'une visite d'Etat en Russie du président Xi Jinping.