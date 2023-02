Manifestations dans plusieurs villes de France en soutien à l'Ukraine

A Marseille, plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant l'Hôtel de ville, dans une nuée de drapeaux ukrainiens, portant des pancartes "all the world stand by Ukraine" (tout le monde soutien l'Ukraine) ou encore "chaque pays souffre de sa maladie. Celle de la Russie est sans remède", a constaté une journaliste de l'AFP.

Ce rassemblement se tenait non loin de l'ancre offerte par la ville ukrainienne d'Odessa et repositionnée depuis un an sur le Vieux-Port pour rappeler le jumelage entre les deux cités portuaires.

Un peu plus tôt à Toulouse, ville jumelée avec Kiev, une centaine de personnes s'étaient rassemblées près de la place du Capitole.

"L'armée de Poutine a commis de terribles crimes de guerre et ne menace pas seulement l'Ukraine mais toute la région, l'Europe et aussi le monde entier", a confié à l'AFP Artemiy, un Russe âgé de 30 ans qui vit à Albi depuis septembre et préfère taire son nom de famille.

La veille déjà, une flash-mob avait rassemblé place du Capitole 600 personnes qui avaient formé un coeur lumineux en abaissant et relevant les flashs de leur téléphone à douze reprises, pour symboliser les douze mois écoulés depuis le début de l'invasion russe.

Place de la République à Paris, des centaines de personnes ont affiché dans la soirée leur soutien à la résistance "héroïque" du peuple ukrainien.

"J'ai toute ma famille en Ukraine... et ça fait un an que l'on tient", confie à l'AFP Khrystyna Gabuzian, 35 ans, informaticienne qui vit en France depuis 13 ans.

"On tient fort et on résiste, et c'est tellement incroyable car ils pensaient qu'ils allaient nous prendre en trois jours...", dit-elle en se mettant à pleurer, submergée par l'émotion.

A Rennes, quelque 250 personnes se sont réunies dans le centre en déployant notamment un drapeau ukrainien d'une vingtaine de mètres, tout en allumant des bougies et en scandant "Slava Ukraini" ("Gloire à l'Ukraine").

Dans la matinée, une centaine de personnes avaient assisté à une cérémonie à Lille organisée sur le pont de Kharkiv, ville de l'est ukrainien avec laquelle est jumelée la cité nordiste, avec l'organisation d'une minute de silence ponctuée par l'hymne ukrainien.

"Je crois que le monde entier aujourd'hui admire les Ukrainiens", a affirmé la maire Martine Aubry. "C'est un peuple de courage, qui n'a jamais baissé les bras malgré les horreurs."

Les monuments publics de la ville ont été pavoisés vendredi aux couleurs ukrainiennes.

A Strasbourg, plusieurs centaines de personnes ont participé à un rassemblement devant le Conseil de l'Europe.

La journée du 24 février 2022 "est une date qui restera marquée par l'infamie pour la Russie", a déclaré Thordís Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, ministre islandaise des Affaires étrangères et actuelle présidente du comité des ministres du Conseil de l'Europe, paraphrasant la déclaration du président américain Franklin Roosevelt après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, le 7 décembre 1941.

L'ambassadeur d'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe, Borys Tarasyuk, a réclamé "davantage d'armes" pour venir à bout de l'invasion russe.

Fin janvier, les députés représentant les 46 pays du Conseil de l'Europe, dont la Russie a été exclue l'an dernier, ont exigé à l'unanimité la création d'un tribunal international spécial afin de poursuivre les dirigeants russes, mais aussi bélarusses, considérés comme responsables de la guerre.

