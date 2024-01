La mission nickel mandatée par Bruno Le Maire de retour ce mercredi

L’avenir de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie pourrait se jouer dans les prochains jours. La mission mandatée par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, pour élaborer un projet d’accord avec l’ensemble des partis (collectivités, industriels, salariés…) revient sur le territoire ce mercredi 17 janvier pour trois jours de travail. Après un premier déplacement mi-décembre, qui a permis "d’enrichir" le document, le trio d’hommes chargé de mener les discussions doit désormais conclure ce fameux "pacte du nickel calédonien", censé définir une stratégie pour pérenniser l’activité des trois usines métallurgiques du territoire.

Le temps presse

Ces dernières sont toutes menacées par la cessation de paiements. Prony Resources l’a évitée de justesse, début janvier, grâce à un accord sur les délais de paiement passé avec Trafigura, actionnaire minoritaire. Un répit de courte durée, qui n’offre que quelques semaines de trésorerie supplémentaire à l’usine du Sud. La SLN, elle, ne paie plus ses cotisations Cafat en attendant de nouvelles pistes de financements. Quant à KNS, son actionnaire majoritaire, Glencore, menace de claquer la porte si aucun accord n’est trouvé rapidement.

Autant dire que le temps presse. Les industriels, les provinces, le Congrès et le gouvernement seront de nouveau réunis pour trouver un accord. L’enjeu reste le même que celui annoncé par Bruno Le Maire, lors de sa visite début décembre : définir un modèle basé sur l’ouverture des exportations et de l’exploitation des réserves métallurgiques, la diversification des débouchés économiques et la quête d’un nouveau modèle énergétique. Trois orientations nécessaires, selon Bruno Le Maire, pour que les usines calédoniennes retrouvent le chemin de la rentabilité et pour déclencher, par la même occasion, un nouveau financement de l’État.