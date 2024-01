Nickel : inquiets de la situation des usines, les salariés et sous-traitants se mobilisent

"Rien ne se fera sans nous !" C’est, en substance, le message que porteront le Syndicat des rouleurs du pays, le Soenc Nickel et la Fédération syndicale des travailleurs calédoniens exploités (FSTCE), vendredi 5 janvier, au pied de l’hôtel de la province Sud, en baie de Moselle.

Alors que les trois usines, et en particulier Prony Resources, sont menacées par une cessation de paiement imminente, les salariés et sous-traitants veulent "interpeller les pouvoirs publics" sur cette situation alarmante afin de "trouver ensemble une issue". "On se donne une journée pour tous les rencontrer", lâche Tommy Faufau, vice-président du syndicat des rouleurs, évoquant une délégation prête à échanger avec l’État, le gouvernement et la province Sud.

"Les multinationales pourront toujours rebondir"

La mobilisation débutera à 5 heures. Les représentants syndicaux devraient être reçus par la présidente de la province Sud à 9 heures. Au terme de ces discussions, les syndicats des salariés et sous-traitants attendent des élus "une meilleure prise en compte des entreprises et des entrepreneurs locaux". "Aujourd’hui, on est au milieu de tout ça sans savoir comment on va s’en sortir", déplore Tommy Faufau, qui rappelle que 3 000 personnes sont concernées par le sort des trois usines. "Les plans pour les sauver ne doivent pas servir uniquement les industriels miniers, mais les hommes et les femmes qui y travaillent, souligne Anthony Lecren, syndicaliste. Les multinationales, elles, pourront toujours rebondir."

L’annonce d’un report d’une éventuelle cessation de paiements de Prony Resources, dévoilé ce jeudi matin par Sonia Backès, ne suffit pas à les rassurer. "On peut y voir des choses positives, admet Anthony Lecren, mais on est loin d’être sortis d’affaire."