Le pacte du nickel "définitivement signé" dans "quelques semaines" ?

Lors de la séance des questions des sénateurs au gouvernement national, qui se déroulait mercredi, au Palais du Luxembourg, à Paris, Georges Naturel a interpellé le ministre de l’économie Bruno Le Maire pour savoir quelles sont les évolutions des négociations entre l’État et les différents partenaires autour de son fameux pacte du nickel.

Pour rappel, ce pacte, annoncé lors du déplacement du ministre sur le Caillou, doit permettre à l’État de réinvestir de l’argent en masse dans les usines (l’ensemble des sites avait alors un "besoin immédiat" de 180 milliards de francs), mais à certaines conditions, dont la déclassification des réserves métallurgiques du pays, afin de pouvoir exporter ce minerai brut inutilisé. Un sujet qui divise les élus. Initialement ce pacte devait être signé dans le courant du mois de janvier.

"L’équivalent de 300 000 emplois dans l’Hexagone"

C’est pourquoi le sénateur a pris la parole pour demander où en sont ces négociations. "Plusieurs milliers d’emplois directs et indirects sont en cause et de très nombreuses familles calédoniennes vivent dans l’angoisse de lendemains particulièrement difficiles. La fermeture de l’usine de KNS, qui est aujourd’hui la plus menacée avec environ 1 300 emplois directs équivaudrait proportionnellement à la fermeture dans l’Hexagone d’un site industriel de plus de 300 000 emplois, a lancé Georges Naturel, avant de poser ses questions : Pouvez-vous nous indiquer précisément quel est, à ce jour, l’état des négociations de ce pacte ? Pour chacune des usines avez-vous obtenu de la part des actionnaires, les engagements que vous demandez ? Avez-vous obtenu l’accord de tous les élus calédoniens pour que les ressources minières soient mieux valorisées ? Quand allez-vous annoncer pour chacune des usines le montant et la date du déblocage des prêts relais de l’État ? Enfin, quand allez-vous annoncer les modalités et le calendrier du soutien de l’Etat pour moderniser la production électrique et réduire son coût ? "

"J’ai bon espoir"

Face à cette série de questions, le maire Bruno Le Maire a rappelé "partager totalement" ces inquiétudes, mais a botté en touche, rappelant essentiellement son annonce de la veille devant l’Assemblée nationale : l’État propose un financement de 200 millions d’euros, soit près de 24 milliards de francs, afin de garantir la pérennité de KNS à condition que "les actionnaires prennent leurs responsabilités".

Quant aux avancées des discussions pour parvenir à un accord sur le pacte du nickel ? "La négociation progresse, assure Bruno Le Maire. J’ai bon espoir que nous puissions parvenir à une signature définitive sous quelques semaines."