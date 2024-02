Quelles réactions après l’annonce de la mise en sommeil de l’usine du Nord ?

"Glencore apprécie les efforts du gouvernement français pour revitaliser et sauver l’industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, cependant, même avec l’aide proposée, KNS reste une opération non viable et Glencore ne peut justifier de continuer à financer des pertes au détriment de ses actionnaires." C’est en ces mots que le géant suisse des matières premières a confirmé, ce lundi soir, par voie de communiqué, son retrait de l’usine du Nord.

Le départ du groupe, actionnaire à hauteur de 49 % et principal financeur du site industriel de Vaouto, synonyme d’une mise en sommeil de l’usine pour une période de six mois durant lesquels les fours resteront maintenus à chaud dans l’espoir de retrouver un repreneur, plonge la filière et des milliers de familles dans l’incertitude.

L’Était "prend acte" de cette décision

À peine l’annonce rendue publique, lundi en fin d’après-midi que l’État, via le cabinet du ministre de l’Économie Bruno Le Maire, a convoqué une conférence de presse, annonçant d’emblée "prendre acte" de cette décision. Ce départ du géant mondial intervient alors que le ministre avait proposé, la semaine dernière, un soutien "d’une ampleur exceptionnelle" de 200 millions d’euros, soit près de 24 milliards de francs, rien que pour l’année 2024 pour garantir la pérennité du site. Pour autant l’État, assure rester "complètement engagé pour trouver un avenir industriel" à l’usine du Nord, comme à l’ensemble de la filière nickel du Caillou, jugée "stratégique" tant pour le pays que pour les approvisionnements de l’Union européenne.

Une "nouvelle accablante" pour Le Rassemblement

De son côté, Le Rassemblement, "déplore" la mise sous cloche de l’usine du Nord au moment où la Nouvelle-Calédonie "cherche son avenir".

"La perte de cet outil de production industriel majeur, symbole du rééquilibrage est une nouvelle accablante. Nous exhortons l’ensemble des responsables politiques en charge du dossier, prioritairement la Province Nord, à mener un travail approfondi afin qu’un nouvel actionnaire puisse rapidement soutenir l’usine, lance ce groupe loyaliste. Notre objectif prioritaire doit être que les milliers d’emplois de Calédoniens qui dépendent directement de l’usine, des mines ou de la sous-traitance soient maintenus en Nouvelle-Calédonie. Nous affichons notre solidarité avec ces milliers d’hommes et de femmes dont l’avenir est en suspens depuis plusieurs jours."

"Un coup dur pour tous les Calédoniens" selon Générations NC

Le mouvement Générations NC s’inquiète également du sort de ces "1800 personnes" qui vont être impactées.

"Cette nouvelle est un coup dur pour tous les Calédoniens. Malgré les efforts financiers accordés par l’État, le contexte mondial actuel a largement contribué à cette décision difficile. En Tasmanie récemment, l’usine de Nickel d’Avebury a également été mise en sommeil, tient à rappeler ce parti. Les défis économiques mondiaux auxquels nous sommes confrontés ont un impact direct sur nos entreprises et nos emplois locaux. Nos élus Générations. NC sont déterminés à travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes pour trouver un repreneur fiable d’ici six mois. Nous restons convaincus que nous avons la force et la résilience nécessaires collectivement pour rebondir et trouver des solutions durables afin d’atténuer les répercussions de cette décision."

"Une regrettable détérioration des relations entre actionnaires" pour Metzdorf

Nicolas Metzdorf regrette, quant à lui, de "déplorables dégradations des relations entre les actionnaires de KNS". L'élu utilise sa casquette de député de la deuxième circonscription pour assurer qu'il "s'appliquera de toutes ses forces, à être le plus utile possible pour le maintien des emplois et de l'activité économique du Nord" et qu'il "ne relâchera pas ses efforts, tant que l'activité n'aura pas pleinement repris".

Plus de réactions à venir.