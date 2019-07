Ces cailloux qui ont changé nos connaissances

La Lune est « la pierre de Rosette du système solaire ». Près de 400 kilogrammes de roche lunaire ont été rapportés sur Terre par les astronautes américains des six missions entre 1969 et 1972. Ils ont transformé nos connaissances sur l’univers. Ressemblant à des cailloux gris sans grand intérêt, ce sont « les matériaux les plus précieux sur Terre », explique Samuel Lawrence, spécialiste des planètes à la Nasa. « Les gens ne se rendent pas compte de l’importance qu’a eue l’étude des échantillons d’Apollo pour comprendre notre système solaire et l’univers, souligne M. Lawrence. Pas simplement sur la Lune, mais aussi sur Mercure, sur Mars, sur certains astéroïdes. »

Les scientifiques ont notamment pu comprendre la façon dont le satellite naturel de la Terre était né, pratiquement en même temps que la planète bleue il y a 4,3 à 4,4 milliards d’années, à la suite d’un énorme impact sur l’ancêtre de notre planète. Les débris ont mis plusieurs centaines de millions d’années à s’agréger en orbite terrestre pour former la Lune.

« Nous avons appris que la structure intérieure de la Lune était comme celle de la Terre », poursuit le scientifique. « Elle a une croûte, un manteau et un noyau », mais elle est dépourvue de vie et n’a « ni fossiles indigènes ni espèces organiques indigènes ». Et même après cinq décennies, il est encore possible de réaliser des découvertes grâce aux progrès technologiques.Photo Josh Edelson/AFP