6 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

Plus de 6 milliards de doses de vaccins contre la Covid ont été administrées dans le monde, selon un décompte effectué mercredi par l'AFP. Avec 2,18 milliards d'injections, la Chine concentre près de quatre doses sur dix administrées dans le monde. L'Inde (826,5 millions) et les États-Unis (386,8 millions) complètent le podium en valeur absolue. Mais rapporté à la population, ce sont les Émirats arabes unis qui sont champions : ils ont administré 198 doses pour 100 habitants et plus de 81 % de leur population est complètement vaccinée. Suivent l'Uruguay (175 doses pour 100 habitants), Israël (171), Cuba (163), le Qatar (162) et le Portugal (154). La France n'est pas très loin, avec 139 doses injectées pour 100 habitants et 70,8 % de sa population ayant reçu deux doses.

Les pays à « revenu élevé » - au sens de la Banque mondiale - ont administré en moyenne 124 doses pour 100 habitants, les pays à « faible revenu » seulement 4. Ces derniers ont toutefois accéléré leurs campagnes, notamment grâce à des doses données par des pays riches. Seuls le Burundi, l'Érythrée et la Corée du Nord n'ont fait aucune injection. Le Sri Lanka a sollicité un prêt d'urgence de 100 millions de dollars auprès de la Banque mondiale afin de financer sa campagne.

La pandémie de coronavirus a fait au moins 4,7 millions morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les États-Unis ont enregistré le plus de morts (681 067), devant le Brésil (592 316), l'Inde (445 768), le Mexique (272 580) et la Russie (200 625), où Moscou est confronté à une nouvelle hausse des cas, alors que 28,2 % de la population est totalement vaccinée.