Everything Everywhere All At Once rafle la mise

Comme prévu, la cérémonie des Oscars, dimanche soir, a sacré le film Everything Everywhere All At Once qui a remporté sept statuettes.

La comédie déjantée Everything Everywhere All At Once a fait une razzia sur les Oscars dimanche soir, en remportant sept prix majeurs dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice pour son héroïne Michelle Yeoh, première comédienne d'origine asiatique à recevoir la récompense suprê