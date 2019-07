Des manifestants agressés : 45 blessés

La colère grondait hier à Hong Kong au lendemain d’attaques brutales contre des manifestants prodémocratie qui ont fait des dizaines de blessés. Leurs agresseurs sont suspectés d’appartenir aux triades, des bandes criminelles présentes à la fois à Hong Kong et en Chine.

La vague de contestation qui déferle depuis le 9 juin sur ce haut lieu de la finance internationale a pris un tour sinistre dimanche : des gangs armés de bâtons, de tringles métalliques et de battes de baseball ont fondu sur des manifestants antigouvernementaux qui rentraient chez eux après une nouvelle manifestation monstre. D’après les autorités hospitalières, 45 personnes ont été blessées. Un homme est dans un état critique et cinq autres personnes sont dans un état grave. Par ailleurs, des policiers anti-émeutes ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes contre les contestataires.