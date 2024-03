Indonésie : déjà 26 morts à la suite d'inondations à Sumatra

Le bilan déjà très lourd pourrait continuer de s’alourdir. "Onze personnes sont portées disparues et 26 autres ont été retrouvées mortes", a indiqué Abdul Muhari, porte-parole de l’Agence de gestion des catastrophes. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le district de Pesisir Selatan, dans la province de Sumatra occidentale, en Indonésie, contraignant plus de 75 000 personnes à se réfugier dans des abris temporaires.

Dans ce même district, 23 personnes ont trouvé la mort tandis que six sont encore portées disparues, selon Fajar Sukma, responsable local des services de secours. Trois autres personnes ont été tuées dans les intempéries dans le district de Padang Pariaman. "Le bilan humain pourrait encore s’alourdir", a prévenu M. Sukma.

Des centaines d’habitations endommagées

Alors que la pluie tombe encore lundi, les conditions météorologiques et les coupures d’électricité compliquent le travail des sauveteurs. Dimanche, ils ont réussi à accéder aux zones les plus touchées et à distribuer de l’aide aux personnes évacuées, notamment des tentes, des médicaments et de la nourriture.

Des centaines d’habitations mais aussi des ponts, des mosquées et des bâtiments publics ont été endommagés par les intempéries.

Des glissements de terrain se produisent régulièrement en Indonésie pendant la saison des pluies, qui se poursuit actuellement. Le problème a été aggravé dans certaines régions par la déforestation.