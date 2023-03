Freddy revient et fait plus de 100 morts en Afrique australe

Le cyclone, "hors norme" car il a fait une boucle rarement observée, a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique en revenant frapper la région.

Au moins 99 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées au Malawi, après une coulée de boue dans la nuit qui a emporté des maisons et enseveli des habitants. L'agence de gestion des catastrophes de ce pays pauvre a dit s'attendre à un bilan plus lourd. Au moins 10 personnes sont