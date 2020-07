Ghislaine Maxwell, l’ex-compagne de Jeffrey Epstein rattrapée par la justice

Etats-Unis. Elle fut quelques années la compagne de Jeffrey Epstein, et surtout une de ses plus proches collaboratrices, habituée aux jets privés et aux résidences de luxe : un an après la mort du financier new-yorkais, Ghislaine Maxwell risque désormais la prison à vie pour l’avoir possiblement aidé à organiser et avoir participé à son trafic de mineures.