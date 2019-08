« Le terrorisme intérieur, un vrai fléau »

Les Etats-Unis étaient abasourdis dimanche au lendemain d’une journée sanglante : 29 personnes ont été abattues dans deux fusillades, au Texas puis dans l’Ohio.

A El Paso, près de la frontière mexicaine, il était environ 10 h 40 samedi lorsqu’un homme blanc de 21 ans, a ouvert le feu sur des habitants venus faire leurs courses dans un hypermarché. 20 sont morts, 26 ont été blessés, dont plusieurs dans un état critique. Le suspect a été arrêté. Il risque la peine de mort.

Quelques heures plus tard, à l’autre bout du pays, dans l’Ohio, un tireur a semé la panique peu après 1 heure du matin dans un quartier de bars, restaurants et night-clubs de Dayton. Neuf personnes sont mortes et 27 blessées. Le tireur a été tué par la police.

Dans la tragédie d’El Paso, un manifeste, attribué au tireur et circulant sur Internet, dénonce « une invasion hispanique du Texas » et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc à Christchurch en Nouvelle-Zélande (51 morts, le 15 mars). Dans le deuxième drame, l’on ignorait hier les motivations du tueur, dont la sœur figure parmi les victimes.

Le président Trump a qualifié la fusillade d’El Paso d’« acte de lâcheté », sans s’étendre sur les motifs présumés du suspect. Et le maire républicain d’El Paso a réduit la tragédie dans sa ville à l’acte d’un « homme dérangé, purement diabolique ».

Mais, même pour certains républicains, cette explication ne suffit plus.

« La lutte contre le terrorisme est déjà une priorité, je pense qu’elle devrait inclure de s’opposer avec fermeté au terrorisme blanc », a tweeté George P. Bush, élu du Texas et neveu de l’ancien président . « C’est une menace réelle et actuelle », a-t-il poursuivi.

« La suprématie blanche, comme toute autre forme de terrorisme, est un fléau qui doit être détruit », a tweeté la propre fille du président, Ivanka Trump.

Nommer le mal

En 2017 et 2018, selon le centre d’analyse New America, les violences d’extrême droite ont fait plus de victimes aux Etats-Unis que les attaques jihadistes. Mais les autorités, qui avaient mis l’accent sur la lutte contre la menace jihadiste après les attentats du 11 septembre 2001, ont tardé à réagir. « Même sous le gouvernement du démocrate Barack Obama, les services de renseignements ont souvent ignoré les menaces d’extrême droite pour des raisons politiques », écrivait en mars Robert McKenzie de ce centre de réflexion.

Le directeur de la police fédérale, Christopher Wray, avait assuré en avril que ses services étaient « très actifs » face à la menace posée par les suprémacistes blancs. « L’an dernier, nous avons procédé à davantage d’arrestations liées à du terrorisme intérieur » qu’au « terrorisme international », avait-il ajouté.

Mais des doutes demeurent en raison de l’attitude de Donald Trump. Le président a repris à son compte l’idée d’une « invasion » de migrants, a refusé de condamner des manifestations violentes d’extrême droite à Charlottesville en août 2017, et a récemment appelé des parlementaires de l’opposition issues des minorités à « retourner » dans leur pays.

« Le président en personne promeut le racisme et la suprématie blanche », a accusé Elizabeth Warren, candidate à la primaire démocrate. Un de ses rivaux, Beto O’Rourke, est même allé plus loin, en assurant que Donald Trump « encourage non seulement la rhétorique raciste mais aussi la violence qui suit ».

« On a ici deux facteurs qui se combinent », expliquait hier Pete Buttigieg, autre candidat démocrate, sur Fox News : « D’un côté la faiblesse des politiques de régulation du marché des armes, et de l’autre la hausse d’un terrorisme intérieur inspiré par le nationalisme blanc. On ne pourra pas protéger l’Amérique de cette menace sans la nommer. Le gouvernement doit arrêter de prétendre que c’est juste du hasard et qu’on ne peut rien faire. »

Charlotte Plantive/AFP

Si les tueries de masse ne sont pas un phénomène nouveau aux Etats-Unis, leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années : 116 tueries de masse depuis l'an 2000 d'après le FBI. Et ces phénomènes ont explosé depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump : 254 morts et 667 blessés, lors de 30 fusillades de masse.

L'année 2017 a été la plus meurtrière jamais enregistrée aux Etats-Unis avec 124 morts et 540 blessés lors de 13 attaques. On se souvient notamment de la fusillade survenue lors d'un festival de musique à Las Vegas, coûtant la vie à 58 personnes, ou encore celle dans une église du Texas, fréquentée par la communauté afro-américaine, tuant 26 personnes. En 2018, on compte 10 tueries de masse (73 morts, dont 11 dans une synagogue de Pittsburgh, et 62 blessés) et 7 en 2019.

Ces tueries de masse sont-elles plus liées au racisme qu’auparavant ? Selon la Ligue anti-diffamation, les Etats-Unis ont connu l’an dernier leur année la plus meurtrière depuis 1995 en ce qui concerne les tueries perpétrées par des extrémistes : 78 % d’entre elles incombaient à des suprémacistes blancs. Au total, on compterait une cinquantaine de crimes racistes, tueries de masse comprises.