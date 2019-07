Les Emirats arabes unis veulent sortir du bourbier yéménite

«La fin de la guerre au Yémen avec la coalition arabe entraînera probablement des conflits d’intérêts entre l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, parce que leurs objectifs au Yémen étaient différents dès le début de la guerre », explique la docteure Fatiha Dazi-Héni, spécialiste de la péninsule arabique à l’Irsem, l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire française. Abou Dhabi et Riyad sont les piliers d’une coalition militaire qui soutient depuis mars 2015 les forces gouvernementales dans la guerre contre les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran.

« L’alliance semble être solide, mais ils n’ont jamais eu la même grille de lecture de la région », juge Emma Soubrier, du Middle East Studies à la George Washington University, évoquant par exemple leurs divergences par rapport au mouvement islamiste Al-Islah, proche des Frères musulmans : allié des Saoudiens, mais pas des Emiriens.

« Passer à la paix »

Après plus de quatre ans de guerre, les Houthis contrôlent toujours de vastes zones de l’Ouest et du Nord et aucun des deux camps ne prend le dessus dans ce conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué la pire catastrophe humanitaire au monde, d’après l’ONU. Pourtant, les Emirats ont annoncé cette semaine une réduction de leurs troupes, affirmant vouloir passer d’une « stratégie » « militaire » à une logique de « paix ».

Une annonce qu’ils assurent avoir coordonnée avec leur allié saoudien, alors que le prince émirati Mohammed ben Zayed (MBZ) passe pour être, sinon un mentor, du moins un très proche du prince

saoudien Mohammed ben Salmane (MBS).

Objectifs atteints

En réalité, même si le conflit s’éternise, les Emiriens estiment qu’ « ils ont atteint leurs objectifs. Cela fait quatre ans qu’ils sont sur place, ils ont formé, armé les milices du Sud, ils ont verrouillé leur zone d’influence, analyse François Frison-Roche du CNRS français.

Dans le Sud, ceux qui tiennent le fusil sont largement sous dépendance émirienne. Leurs mentors peuvent quitter la scène, disposant désormais sur place de groupes à leur main pour asseoir leur stratégie de puissance régionale sur le Golfe d’Aden.

MBZ a « entamé un processus d’expansion militaire régionale en construisant plusieurs bases dans la zone maritime du Sud-Ouest de la péninsule arabique », reprend M. Frison-Roche, sur la corne de l’Afrique, en Erythrée, dans la république autoproclamée du Somaliland ou dans le nord-est de la Somalie. « En prenant le contrôle des ports d’Aden, d’Al-Mukallâ et des côtes sud du Yémen, les EAU verrouillent la sécurité du détroit de Bab-el-Mandeb par où transite environ 35 % du commerce maritime mondial », analyse-t-il.

Dès le début, les Emiriens « voulaient projeter leurs forces sur les ports du Yémen, au Sud, à l’Ouest et dans la corne de l’Afrique. Pour cela ils avaient besoin de l’Arabie saoudite », note également Mme Dazi-Héni. D’autant que les Emirats parent cette stratégie d’un volet civil avec leur opérateur DP World, géant de l’industrie portuaire, présent par exemple dans le port somalilandais de Berbera.

contrôler les ports

« Il y a clairement une stratégie d’emprise des ports. Elle commence par une influence économique qui petit à petit se militarise », poursuit Mme Soubrier.

Au Yémen, « le focus saoudien est lui plus exclusivement anti-Houthis (chiites, NDLR), alors que la menace houthie est moins existentielle pour les émiriens, qui ne partagent pas de frontière avec le Yémen », rappelle Camille Lons, spécialiste de la région à l’ECFR. Pour la chercheuse saoudienne Eman Alhussein du Arab Gulf States Institute de Washington, il n’y a pas de risque de fracture entre les deux alliés. Le retrait émirien « montre que les EAU et l’Arabie saoudite peuvent avoir des objectifs tactiques différents. Toutefois, leur intérêt commun est d’être stratégiquement dans le même camp au Yémen ».

M. Frison-Roche soulève toutefois un scénario potentiellement déplaisant pour Riyad : « Les Emiriens soutiennent les milices qui revendiquent l’indépendance du Sud. Si cela devait se passer, l’Arabie saoudite risque de ne pas être satisfaite de se retrouver à gérer un Yémen du Nord, où l’équilibre confessionnel serait différent de celui qui existe actuellement dans un Yémen unifié. Cela pourrait créer des dissensions entre alliés quand le futur du Yémen sera abordé. »

Autre incertitude : la réalité de l’emprise émirienne sur le Sud. « Ils ont plutôt bien réussi mais il n’est pas garanti que tous ces acteurs locaux répondent au doigt et à l’œil », estime Mme Lons.

Comme le disait l’ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, tué dans les combats en décembre 2017, diriger le Yémen revient à « danser sur la tête des serpents ».

P La ministre française des Armées, Florence Parly, doit présenter devant la commission Défense de l’Assemblée nationale son rapport sur les exportations d’armement de la France. A cette occasion, une coalition de 19 ONG humanitaires et de défense des droits humains a adressé mardi aux députés une lettre ouverte. Elles les appellent à exercer leur « devoir de contrôle de l’action gouvernementale » en s’assurant que « la France ne viole pas ses engagements en continuant à exporter des armes vers l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ». « Ces deux pays sont à la tête d’une coalition responsable de violations graves et systématiques du droit international humanitaire contre les civils yéménites », déclarent ces ONG. Troisième pays exportateur d’armes dans le monde après les Etats-Unis et la Russie, la France est régulièrement mise en cause pour ses ventes à l’Arabie Saoudite et aux Emirats. Ses exportations d’armement ont bondi de 30 % à 9,1 milliards d’euros en 2018, avec pour principaux destinataires le Qatar, la Belgique et l’Arabie saoudite, selon un rapport officiel.