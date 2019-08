Placido Domingo confronté à des allégationsde harcèlement sexuel

Placido Domingo à son tour rattrapé par le mouvement #MeToo : le célébrissime chanteur d’opéra faisait face mardi à une série d’accusations de harcèlement sexuel, qui ont poussé l’opéra de Los Angeles à annoncer une enquête et deux grandes salles américaines à annuler des représentations.

Dans une enquête publiée mardi par l’agence Associated Press, neuf femmes - une seule ayant accepté

que son nom soit publié, les autres restant anonymes - affirment avoir été sexuellement harcelées, à compter de la fin des années 80, par le légendaire chanteur

d’origine espagnole, considéré comme la plus grande star vivante du lyrique.

L’une d’entre elles affirme qu’il a mis la main sous sa robe, trois autres qu’il leur a imposé des baisers. Elles évoquent aussi des gestes déplacés, tels que une main sur le genou lors d’un déjeuner, ou des appels insistants tard le soir. Sept des neuf femmes ont indiqué que leur carrière avait pris un coup après qu’elles eurent rejeté ses avances, et qu’elles n’avaient plus jamais pu retravailler avec lui. Deux ont indiqué lui avoir brièvement cédé, de peur de compromettre leur carrière. L’une des deux a indiqué avoir eu deux fois un rapport sexuel avec lui. Ces femmes étaient toutes jeunes et en début de carrière à l’époque des faits reprochés, selon AP.

« Les allégations de ces individus anonymes qui remontent parfois à 30 ans sont profondément troublantes et, telles que présentées, inexactes », a réagi Placido

Domingo, 78 ans, dans un communiqué transmis

par son agente.

« Il est cependant douloureux d’entendre que j’aie pu troubler quiconque ou les mettre mal à l’aise - même

si c’était il y a très longtemps et en dépit de mes intentions », a poursuivi le chanteur d’origine espagnole,

devenu mondialement célèbre grâce notamment

aux représentations des « Trois ténors » données

avec Luciano Pavarotti et Jose Carreras.