Japon : le créateur de "Dragon Ball", Akira Toriyama, est mort à 68 ans

"Nous sommes sincèrement attristés de vous informer que le créateur de manga Akira Toriyama est mort le 1er mars d’un hématome sous-dural aigu. Il avait 68 ans", a déclaré Bird Studio, une entité qu’avait fondée le mangaka, dans un communiqué publié sur X.

"Chez Shueisha et au sein du département éditorial, nous sommes profondément attristés par la nouvelle soudaine de son décès", peut-on lire dans un communiqué de l’éditeur. "Nous tenons à rendre hommage à ses grandes réalisations, à lui exprimer notre gratitude et à lui présenter nos sincères condoléances".

Né à Nagoya (centre du Japon) en 1955, Akira Toriyama était avant tout connu pour le manga "Dragon Ball", créé en 1984 et librement inspiré d’un roman chinois du XVIe siècle, contant la vie et les aventures du prodige des arts martiaux Son Goku depuis son enfance.

Le manga s’est vendu à au moins 260 millions d’exemplaires dans le monde selon le site spécialisé Mangazenkan, et a engendré de nombreuses adaptations à la télévision, au cinéma ou en jeu vidéo, et connu de nombreuses suites comme "Dragon Ball Z" ou plus récemment "Dragon Ball Super".

Eiichiro Oda, créateur du manga "One Piece", a regretté dans un communiqué la mort "trop précoce" d’Akira Toriyama, qui laisse "un grand vide". "Penser que je ne le reverrai jamais… Je suis submergé par la tristesse", a ajouté M. Oda.