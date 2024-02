Mort d'Alexeï Navalny : sa veuve Ioulia Navalnaïa promet de poursuivre le combat

Dans une vidéo publiée lundi, Ioulia Navalnaïa, la voix parfois serrée par l’émotion, est revenue sur le parcours et les souffrances de son époux. Et assuré qu’elle reprendrait le flambeau. "Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexeï Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants […] Avec lui, (Poutine) a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre avenir", a asséné Ioulia Navalnaïa. "Je poursuivrai l’œuvre d’Alexeï Navalny. Je continuerai pour notre pays, avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi […] Ce n’est pas une honte de faire peu, c’est une honte de ne rien faire, c’est une honte de se laisser effrayer", a-t-elle martelé.

"Nous devons nous unir pour frapper d’un seul coup Poutine, ses amis, les voyous en épaulettes, les courtisans et les tueurs qui veulent paralyser notre pays", a-t-elle encore lancé. Mme Navalnaïa a assuré que son équipe allait découvrir qui avait commis "ce crime" contre son mari et dans quelles circonstances.

Poutine devra "rendre des comptes"

Par ailleurs, elle a fait lundi une brève allocution et été longuement applaudie, selon un diplomate européen, lors d’une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l’UE. Poutine devra "rendre des comptes", a affirmé sur X le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’issue de cette rencontre, tandis que le président américain Joe Biden a dit "envisager" des sanctions supplémentaires contre Moscou.

"L’Union européenne doit agir contre l’oppression politique en Russie", a affirmé Stockholm qui a convoqué l’ambassadeur russe en Suède. La France, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ont également annoncé lundi avoir convoqué, pour le même motif, l’ambassadeur russe dans leurs pays.

Pas d’accès au corps

L’adversaire numéro un du président Vladimir Poutine est mort vendredi à 47 ans dans une prison de l’Arctique, du district autonome de Iamalo-Nénétsie, où il purgeait une peine de 19 ans pour "extrémisme". La mère et un avocat de l’opposant, présents sur place, ont été privés d’accès à la dépouille pour au moins 14 jours, selon son équipe, qui accuse le Kremlin de l’avoir tué.

"Les enquêteurs ont dit aux avocats et à la mère d’Alexeï qu’ils ne rendront pas son corps sur lequel sera réalisé pendant 14 jours une soi-disant 'expertise chimique'", a affirmé sur YouTube Kira Iarmich, la porte-parole de M. Navalny. "Ils cachent le corps de Navalny pour dissimuler les traces du meurtre", a-t-elle fustigé, dénonçant un "mensonge éhonté" des autorités.

Interrogé sur le sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est borné lundi à dire qu’une enquête était en cours et qu’il n’y avait pas de résultats "pour l’instant".

D’après Evguéni Smirnov, un avocat de l’ONG spécialisée Pervy Otdel, les enquêteurs peuvent légalement conserver jusqu’à 30 jours le corps d’une personne décédée en prison. Mais, selon lui, même après ce délai, les autorités peuvent décider d’ouvrir une enquête criminelle, procéder "à de nouvelles manipulations" et garder le cadavre "autant qu’ils le veulent".

"Il est très facile de trouver des raisons juridiques pour garder la dépouille des mois, voire encore plus longtemps", a affirmé l’avocat.

La mère de l’opposant et un avocat se sont rendus dès samedi dans la colonie pénitentiaire N°3, située dans un endroit reculé, à 2 000 kilomètres de Moscou. Selon les services pénitentiaires russes (FSIN), Alexeï Navalny y est mort vendredi, victime d’un soudain malaise "après une promenade".

Il était emprisonné depuis son retour en Russie début 2021, après un grave empoisonnement, et sa santé s’était détériorée. Il avait passé près de 300 jours en cellule disciplinaire, aux conditions de détention épuisantes.

Vladimir Poutine, qui ne prononçait jamais le nom de M. Navalny, n’a toujours fait aucun commentaire sur sa mort, qui intervient un mois avant l’élection présidentielle dont l’issue ne fait aucun doute.

Vague d’émotion

Le décès d’Alexeï Navalny a suscité une grande vague d’émotion en Russie et en Occident. De nombreux dirigeants occidentaux ont accusé Moscou d’être responsable de sa mort. Le Kremlin a réagi lundi en dénonçant des déclarations "odieuses".

En Russie, les modestes tentatives pour rendre hommage à l’opposant, en pleine répression et campagne d’intimidation contre toute critique depuis le lancement de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, ont été réprimées.

Ce week-end, la police russe a arrêté dans des dizaines de villes des centaines de personnes venues déposer des fleurs et allumer des bougies en sa mémoire.

Lundi, la police a cependant laissé sans violence des Moscovites, dont plusieurs pleuraient, défiler un à un pour déposer des fleurs sur un monument à la mémoire des victimes des répressions politiques.

"(Navalny) est un rayon lumineux dans notre vie. Nous honorerons sa mémoire et poursuivrons son travail", a dit à l’AFP Larissa, ambulancière de 54 ans.

Alexeï Navalny était le représentant de l’opposition le plus marquant en Russie, où il avait acquis une importante popularité grâce à ses enquêtes fouillées sur la corruption sous le régime de Vladimir Poutine.