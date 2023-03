Les Français triomphent chez les Anglais

À six mois de la prochaine Coupe du monde, les deux sélections sont vraiment sur deux planètes différentes. L’une affirme son statut de candidate au titre, tandis que l’autre en est très loin et doit tout reconstruire. "Je crois qu’on a un peu de mal à réaliser", a d’ailleurs immédiatement reconnu le demi de mêlée Antoine Dupont.

Avec sept essais de Thomas Ramos (2e), Thibaud Flament (26e, 58e), Charles Ollivon (40e, 60e) et Damian Penaud (72e, 75e), les Bleus de Fabien Galthié ont en effet effacé un record codétenu par les matchs de 1972 (37-12) et 2006 (31-6). À chaque fois en France.

Ils occultent également les 37 points inscrits en 1972 à Colombes lors du Tournoi des Cinq Nations (37-12) et infligent aux Anglais leur troisième plus grosse défaite de l’Histoire, mais la plus lourde à domicile.

Avec ce large succès, les Français maintiennent en vie leurs rêves de nouveau titre dans le Tournoi, après le Grand Chelem de 2022.

Tout se jouera donc dans un duel à trois et à distance lors de la 5e journée : Écosse – Italie, France – Pays de Galles et Irlande – Angleterre. Le tout à six mois du Mondial en France (9 septembre – 29 octobre). En attendant, Fabien Galthié est devenu le premier sélectionneur français à s’imposer à Londres dans le Tournoi depuis Bernard Laporte : depuis la victoire (18-17) en 2005, Marc Lièvremont, Philippe Saint-André, Guy Novès et Jacques Brunel ont tour à tour perdu dans le temple du rugby anglais. Galthié lui-même était revenu bredouille de ses deux premières visites à Twickenham : 22-19 après prolongations avec une équipe largement remaniée en 2020 dans l’éphémère Coupe d’automne des nations, puis 23-20 l'année suivante dans le Tournoi.

La troupe de Galthié a désormais gagné partout où elle est passée : les Bleus se sont ainsi imposés au pays de Galles (2020, première victoire depuis 2010), en Irlande (en 2021, première victoire depuis 2011), en Australie (2021, première victoire depuis 1990), en Écosse (en 2022, première victoire depuis 2014) avant de dominer les légendaires All Blacks (2021, première victoire depuis 2009) et les champions du monde sud-africain (2022, première victoire depuis 2009).

Les Français ont ainsi fait sauter le verrou anglais qui leur résistait depuis 2007. Et même 2005 dans le Tournoi. Le tout grâce à un début en fanfare : les Bleus menaient ainsi 10-0 au bout de sept minutes grâce à Thomas Ramos après un essai (2e), une transformation (3e) et une pénalité (7e) au compteur.

Thibaud Flament (26e) et Charles Ollivon (40e) ont ensuite donné 24 points d’avance à la pause, effaçant un autre record datant de plus de quarante ans (18 points d’écart à la mi-temps en 1981).

Même l’habituel trou d’air des Bleus, sanctionné par un essai, refusé à Max Malins (47e) mais validé pour Freddie Steward (48e), n’a rien changé.

Le deuxième ligne de Toulouse (57e) et le troisième ligne de Toulon (60e) ont en effet ajouté un essai chacun, synonyme de double doublé, et de déroute pour un XV de la Rose atone. Et l’ailier Damian Penaud (73e, 75e) s’est chargé d’enfoncer le clou et de laisser les supporters locaux rentrer chez eux plus tôt, la mine basse.

Totalement en maîtrise, les Tricolores n’ont cependant pas d’un coup éteint les doutes après les victoires poussives contre l’Italie (29-24) et l’Écosse (32-21) ou le revers en Irlande (32-19).

Mais ils ont remporté le douzième succès français en Angleterre en 117 ans tout en mettant les hommes de Steve Borthwick face à leurs carences avec ce record de points encaissés à domicile.

"C'est une journée parfaite"





Fabien Galthié (sélectionneur de la France) : "Il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion [...] On voulait sortir un tel match. On l'avait décidé [...] Les choix tactiques, les options... C'est un grand plaisir quand ça fonctionne [...] On a fait des choses parfois très simples mais qui ont changé et posé beaucoup de questions d'un côté et donné beaucoup de confiance de l'autre. La pluie aurait pu nous perturber mais, là aussi, on a réussi à s'adapter [...] C'est une journée parfaite à Twickenham, c'est rare."

François Cros (troisième ligne de la France) : "C'est le seul stade en Europe où on n'avait pas gagné depuis les débuts de Fabien Galthié. C'est important pour nous d'écrire notre histoire et d'essayer de gagner partout et contre tout le monde. C'est une étape de plus."

Thomas Ramos (arrière de la France) : "C'est sur des matchs comme ça qu'on va pouvoir s'appuyer pour que l'équipe prenne confiance. C'est peut-être l'un de nos matchs les plus aboutis offensivement depuis quelque temps. C'est important, ça montre qu'on met des choses en place et que ça peut bien se passer sur le haut niveau. On était un peu entre deux sur le début de Tournoi [...] On savait qu'on était capable de mieux. Et je pense qu'aujourd'hui on a montré le niveau de cette équipe"

Steve Borthwick (sélectionneur de l'Angleterre) : "On est incroyablement déçu avec notre performance. Il faut rendre hommage à cette équipe de France, qui a joué avec vitesse et puissance. On sait maintenant l'écart de niveau entre nos deux équipes. J'ai dit avant le match que ce serait un défi incroyable et ils l'ont prouvé en jouant superbement. On a été très pauvres. On sait maintenant où on en est avant d'affronter l'Irlande.

(À propos de l'équipe de France) C'est la deuxième meilleure nation du monde et ils nous ont montré à quel point ils étaient meilleurs. L'Irlande est encore meilleure, ils sont numéros 1 mondiaux. On sait maintenant ce qu'on a à faire."