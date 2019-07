Troupes américaines en Arabie : nouveau conflit possible dans le Golfe ?

Il s’agira du premier déploiement du genre depuis le retrait des troupes américaines déployées sur le territoire saoudien pendant douze ans et deux guerres contre l’Irak (1991 et 2003). « Le roi Salmane a donné son accord pour accueillir des forces américaines afin d’accroître le niveau mutuel de coopération pour défendre la sécurité de la région et sa stabilité », a indiqué vendredi le ministère de la Défense saoudien.

Cela « aura un effet dissuasif supplémentaire et renforcera notre capacité à défendre nos intérêts dans la région face à des menaces émergentes et crédibles », a indiqué le Centcom, l’état-major interarmées responsable des opérations militaires américaines dans le Golfe.

Mais pour Andreas Krieg, professeur au King’s College à Londres, ce déploiement fait partie des « démonstrations de force et des efforts des Etats-Unis pour augmenter leurs options militaires en cas de frappe contre l’Iran ».

Washington a accusé l’Iran d’une série d’actes de sabotage ou d’attaques ayant visé depuis mai six navires dans la région stratégique du Golfe, ce que Téhéran nie. Vendredi, la tension est encore montée d’un cran, l’Iran disant avoir « confisqué » un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz (lire ci-dessous), après 24 heures de polémique avec Washington concernant un drone « iranien » que les Américains disent avoir détruit.

Sous pression

Les tensions entre Téhéran et Washington se sont envenimées depuis le retrait unilatéral américain de l’accord nucléaire de 2015 et le rétablissement des sanctions économiques américaines qui nuisent fortement à l’Iran.

Le nombre de troupes américaines qui seront déployées en Arabie saoudite n’a pas été dévoilé mais il s’agirait selon des médias américains de 500 soldats qui seraient stationnés sur la base aérienne Prince Sultan. « 500 soldats américains en Arabie saoudite, cela peut difficilement être considéré comme un renforcement, en particulier quand on pense à une guerre avec l’Iran, juge M. Krieg. Ces soldats sont là pour préparer la base aérienne Prince Sultan pour le déploiement potentiel d’un escadron aérien. » Jusqu’à 200 appareils américains étaient stationnés sur cette base au pic des opérations entre 1991 et 2003.

Selon des experts, ce déploiement est destiné à renforcer les liens entre Washington et Ryad, qui ont connu des tensions cette année.

L’administration Trump est sous pression au Congrès pour avoir répondu de façon trop conciliante, selon plusieurs de ses membres, à l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Kashoggi en octobre dernier. Mercredi, la Chambre des représentants a bloqué une vente d’armes de 8,1 milliards de dollars au royaume saoudien, une décision à laquelle le président Trump devrait opposer son veto.

Le Congrès américain avait déjà approuvé début avril une résolution exhortant M. Trump à cesser toute assistance à la coalition menée par l’armée saoudienne, qui intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen contre des rebelles proches de l’Iran. Guerre qui a fait déjà 10 000 morts.

Londres exhorte Téhéran à « libérer » le pétrolier Stena Impero

Le Stena Impero, propriété du Suédois Stena Bulk, bat pavillon britannique. Selon l’armateur, les 23 membres d’équipage vont bien. Photo AFP

Le Royaume-Uni a exhorté samedi l’Iran à apaiser les tensions dans le Golfe en libérant le Stena Impero, un pétrolier battant pavillon britannique arraisonné dans le détroit d’Ormuz, une opération jugée « inacceptable » par Londres et qui suscite la crainte d’une nouvelle escalade.

Le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, a annoncé que l’exécutif informerait ce lundi le Parlement des « mesures supplémentaires » que le Royaume-Uni compte prendre, mais que la « priorité » restait de « trouver un moyen de désamorcer la situation ». Mais « nous avons aussi besoin de voir un processus » d’apaisement côté iranien, a-t-il dit.

Arraisonné vendredi pour « non-respect du code maritime international » par les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran, le tanker Stena Impero, dont le propriétaire est suédois, a été emmené au port de Bandar Abbas (sud de l’Iran), selon les autorités portuaires locales.

« Œil pour œil »

Cette saisie est survenue quelques heures après la décision de la Cour suprême de Gibraltar (extrême sud de l’Espagne) de prolonger de 30 jours la détention d’un pétrolier iranien, le Grace 1, arraisonné le 4 juillet par les autorités de ce territoire britannique, et soupçonné de vouloir livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions européennes contre Damas. L’Iran a nié cette accusation et dit qu’il riposterait à cet acte de « piraterie ».

Pour Jeremy Hunt, la saisie du Stena Impero est une mesure de représailles à celle du Grace 1. « C’est œil pour œil, dent pour dent », a-t-il déclaré, assurant que les situations des deux pétroliers n’avaient rien à voir. « Le Grace 1 a été (saisi) légalement dans les eaux de Gibraltar […] en violation des sanctions de l’UE. […] Le Stena Impero a été saisi dans les eaux omanaises en violation flagrante du droit international ».