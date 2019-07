Canala. L’inauguration officielle de la nouvelle édition de la Fête de la mandarine et des fruits a eu lieu hier midi avec le traditionnel four offert par la mairie aux visiteurs, aux exposants et à la population de Canala. Coutumes et discours officiels ont précédé ce grand repas partage.Durant tout le week-end, cette manifestation mettra en avant le patrimoine culturel et agricole de la commune.