À Koné, le centre de détention est un "exemple" pour l’Hexagone

Deux salles, deux ambiances. Si le personnel du centre de détention accueille le garde des Sceaux en grande pompe avec des couronnes de fleurs, au son des chants, des guitares et des ukulélés. Au détour de certains couloirs, la réalité carcérale résonne au loin depuis les quartiers de certains détenus, d’où fusent jusqu’aux oreilles du ministre de la Justice une flopée d’injures.

Une façon de rappeler qu’aussi moderne et "digne" soit une prison, comme l’est celle de Koné, la vie quotidienne au sein de ces établissements reste des plus rudes. C’est pourquoi le centre de détention du Nord, ouvert en février 2023, est "sur tous les fronts" pour accueillir les détenus dans des conditions dignes de ce nom tout en leur permettant de préparer leur sortie et leur réinsertion.





Un établissement "absolument unique et remarquable" qui doit faire figure de modèle jusque dans l’Hexagone, selon les mots d’Éric Dupond-Moretti, venu inaugurer cette prison, qui vise d’abord à "un rééquilibrage entre les provinces", notamment en réduisant les distances "afin de maintenir les liens familiaux" pour les détenus originaires du Nord.

"Au Camp-Est c’est la nuit, à Koné c’est le jour"

"Au Camp-Est, hier, c’était la nuit. À Koné, aujourd’hui, c’est le jour. La Nouvelle-Calédonie est en matière pénitentiaire la mieux dotée de France, à travers cet établissement. Et nous ferons la même chose pour remplacer cette horreur qu’est le Camp-Est, avec un établissement pénitentiaire sorti de terre au plus tard en 2032, a une nouvelle fois martelé le garde des Sceaux, qui "croit en la vertu" du travail et de la formation professionnelle en prison. "C’est en ce sens que cet établissement est un modèle. Le sens de l’effort n’est pas un sens interdit en centre de détention. Au contraire, cela redonne beaucoup de dignité au détenu qui prend en charge son avenir tout en apprenant une formation ou un métier. Ceux qui sortent avec ce bagage en poche sont plus armés pour affronter la vie civile qui les attend. Et nous avons tous intérêt à ce que les sanctions soient exécutées avec une certaine fermeté mais cela ne peut pas être la seule réponse. La prison c’est punir mais aussi assurer la réinsertion."

"On a besoin d’outils pour participer à la société de demain"

Pour ce faire, le centre de détention du Nord ne manque pas d’atouts concrets : parcelles d’expérimentation d’agriculture, d’agroforesterie, d’élevage, espace de médiation animale… Un cadre qui a très agréablement surpris ce détenu, resté trois ans au Camp-Est, avant d’obtenir son transfert à Koné, où il purge sa dernière année d’emprisonnement.

"Ici, nous avons notre propre cellule, c’est presque l’hôtel par rapport au Camp-Est où les conditions sont totalement indignes et véhiculent une mauvaise image de la France, pays qui défend les droits de l’homme, estime cet homme originaire de Poum. Ici, on sait que nos familles et nos clans nous attendent. On sait qu’on se prépare à travailler à notre sortie pour être actifs plus tard. J’aurai plus d’outils entre les mains. On a besoin de ça pour participer à la société de demain car nul homme n’est à l’abri du délit."