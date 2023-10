Les grands défis de la filière crevette pour assurer sa survie

Autour de la propriété de John Kuhn, les basses collines de calcaire ceinturent le paysage. Un des plus "grands gisements de Calédonie", qui a donné son nom à la ferme aquacole de l’éleveur de Pouembout : les Montagnes blanches. C’est ici, après plusieurs kilomètres de pistes à travers la plaine des Gaïacs, que l’aquaculteur gère trois bassins à crevettes, d’une superficie totale d’un peu plus de huit hectares. "Le cycle d’élevage a pris fin en juillet, on reprend en septembre", explique l’éleveur en pointant les bassins, dont deux sont toujours à sec.

Une production en baisse depuis 20 ans





L’heure est pour l’instant à la préparation des terres. "C’est 50 % de la réussite de la production", fait remarquer David Duron, trésorier du Groupement des fermes aquacoles (GFA), directeur général de la ferme de Webuihoone (Voh) et gérant de l’écloserie d’Eori (Nessadiou), une des quatre du territoire qui fournissent les fermes en larves. La terre est labourée à "trois ou quatre reprises" afin de la réoxygéner et d’assurer un écosystème favorable au grossissement des crevettes. "Certaines fermes ajoutent également des produits calcaires ou pro-biotiques." "Le but, reprend John Kuhn, c’est de créer de la vie dans les bassins et faire naître les copépodes", un phytoplancton capable de produire l’oxygène requis.

Ces conditions assurent à John Kuhn une production de 100 tonnes de crevettes par an. Un volume qu’il arrive tant bien que mal à maintenir au fil des ans. Ce n’est pas le cas de tous les aquaculteurs de Calédonie. Ces vingt dernières années, la production n’a cessé de chuter, passant d’environ 2 500 tonnes aux débuts des années 2000 à 1 470 tonnes de crevettes sorties des bassins en 2021. Pire encore : en 2023, les fermes du Caillou ont fourni à la Société des producteurs aquacoles calédoniens (Sopac), qui achète une grande partie de la production, seulement "800 tonnes", se désole David Duron.





55 % de mortalité

Plusieurs facteurs sont responsables de cette situation alarmante. Celle qui revient en tête chez les producteurs, c’est l’absence de travail sur la génétique des crevettes. Une Unité nationale de sélection et de promotion de race (Upra) dédiée à la filière a été créée en juillet par le GFA pour entamer ce travail "qu’on aurait dû commencer il y a des années". La sélection génétique pourrait notamment permettre d’améliorer "la robustesse" de la crevette bleue, encore trop fragile : le taux de survie ne dépasse pas 45 %. "On voudrait atteindre 60 %", souligne David Duron. Et découvrir les causes de cette mortalité si élevée.

"Aujourd’hui, on a aucun spécialiste vétérinaire sur la question", insiste John Kuhn. Un manque de connaissances qui est paradoxalement le résultat, selon les deux producteurs, d’une gestion de la filière par l’Ifremer pendant de nombreuses années. "Ils étaient davantage intéressés par leurs thèses sur les crevettes que par les besoins des aquaculteurs", tance l’éleveur. "Il est temps que la filière se prenne en mains", pense David Duron.

Ce sera aussi l’occasion pour les éleveurs de se pencher sur l’efficience alimentaire et l’indice de conversion, c’est-à-dire la quantité de nourriture nécessaire à l’élevage d’une tonne de crevettes, aujourd’hui anormalement élevé dans les fermes à crevettes calédoniennes. "On a besoin de 2,5 tonnes de nourriture pour élever une tonne de crevettes, c’est énorme, lâche John Kuhn. En Australie, ils sont en moyenne à 1,2 tonne."

L’élévation du niveau de la mer inquiète

Les éleveurs plaident pour la création d’un "cahier des charges" que devront respecter les fournisseurs de nourriture assurant ainsi "une meilleure qualité nutritive" pour améliorer cet indice de conversion. Des critères qui pourraient également participer à une meilleure croissance des crevettes. "Rien qu’avec l’alimentation, on pourrait les faire grossir de 15 % plus rapidement", assure le trésorier du GFA.

Énième problématique, la question du dérèglement climatique frappe déjà aux portes des éleveurs, leur rappelant à quel point ils dépendent des conditions météorologiques. Les trois années de Niña successives en ont offert un avant-goût : "Ça a été difficile d’assécher correctement les bassins avec toutes les pluies et il y a eu un gros apport d’eau douce, ce qui n’est pas idéal pour les crevettes", indique David Duron.





La montée du niveau de la mer pourrait également venir poser des problèmes ces prochaines années aux producteurs, tous installés à proximité du littoral. Les défis sont nombreux, mais la filière n’a d’autres choix que de les relever pour survivre. "On est au pied du mur, admet David Duron. Si on ne fait rien, on pourrait disparaître dans trois ou quatre ans."