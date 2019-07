8 000 œuvres étiquetées, emballées, prêtes au départ

Le musée de Nouvelle-Calédonie s’apprête à faire peau neuve. En effet, les travaux d’extension et de réaménagement sont sur le point de commencer. Le 1er août, la construction des façades sera le point de départ de plus de deux ans de chantier. Des hublots transparents seront installés pour permettre aux passants de suivre l’évolution des travaux. Une extension de 2 500 m2, dont le nom MUZ a été proposé mais n’est toujours pas acté, sera construite de manière totalement bioclimatique. Le bâtiment actuel, de 2 200 m2, sera simplement rénové. La fin des travaux est prévue pour octobre 2021 avec une ouverture du musée plutôt estimée en début 2022. Le public pourra tout de même découvrir ou redécouvrir les collections soit en ligne sur le site internet du musée, soit lors des expositions de préfiguration itinérantes à travers le territoire.

Une réserve

externalisée

Le musée de Nouvelle-Calédonie possède 8 000 œuvres, dont la plus importante collection d’art kanak, composée de 4 200 pièces. Cette précieuse collection doit être déménagée avant le début des travaux. Actuellement, chaque objet est étiqueté, certains déjà emballés, prêts à être déplacés vers la nouvelle réserve du musée. En effet, dès 2010, il a été décidé de construire une réserve externalisée afin de remplacer la réserve actuelle, trop petite avec ses 150 m2. De plus de 1 000 m2, située à Païta, la nouvelle réserve a été conçue afin d’accueillir l’ensemble des œuvres du musée durant la durée des travaux. « Ce sera la réserve la plus grande et la plus complète de Nouvelle-Calédonie. Elle n’aura rien à envier aux réserves du monde entier », décrit Marianne Tissandier, responsable des collections du musée. Elle ajoute : « De plus, lors de la réouverture du musée, il est envisagé d’emprunter des œuvres kanak aux musées nationaux. Avoir une réserve telle que celle-ci les rassurera ».

Le déménagement de l’ensemble des œuvres n’a pas encore débuté mais devrait s’étaler sur deux à trois mois. « Nous déménageons des collections qui sont toutes uniques et irremplaçables donc cela prend du temps. C’est le plus grand déménagement d’objets d’arts jamais organisé en Nouvelle-Calédonie », précise Marianne Tissandier. Avant d’intégrer la réserve, les objets doivent être traités contre les insectes. Pour cela, ils seront congelés dans une chambre froide, spécialement construite dans la réserve. Congeler les œuvres permet de ne pas utiliser de produits chimiques sur ces objets fragiles.