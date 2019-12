Grégoire Baudonnel, maraîcher bio à Nassirah : « Le péril est devant nous »

Adossé à la tribu de Nassirah, dans le creux d’une superbe vallée, se trouve l’un des plus importants maraîchages bio du pays. Grégoire Baudonnel y cultive des légumes et y élève des agneaux, des bœufs et des poules depuis huit ans. Au fil des saisons, il s’est adapté à la sécheresse et au tarissement des cours d’eau. S’il ne pleut pas d’ici janvier, « les plants vont crever et je mettrai la clé sous la porte », dit-il.