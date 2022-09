L’État débloque une enveloppe de 180 millions pour les agriculteurs calédoniens

La Chambre d'agriculture et de la Pêche (CAP) de Nouvelle-Calédonie vient d’annoncer aux professionnels que "le gouvernement français vient de débloquer une enveloppe exceptionnelle de 180 millions de francs afin d’aider tous les exploitants impactés par la Niña. Il conviendra de veiller à ce que toutes les filières concernées puissent accéder à ces fonds, notamment via le dispositif RÉAGIR mis en place pour accompagner les agriculteurs et les pêcheurs de Nouvelle-Calédonie, gravement touchés par ces intempéries."

Le 17 août, le député Nicolas Metzdorf avait pris l'innitiative d'adresser directement un courrier au ministre des Outre-Mer, Jean-François Carenco, pour l'alerter sur la situation critique du monde agricole en Calédonie. Le membre du gouvernement lui a répondu le 7 septembre, lui confirmant que la somme de 180 millions serait débloquée. " Ma demande soutenue par le Ministère charge des outre-mer et le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie permettra d'abonder l'Agence Rurale qui reversera les fonds à nos agriculteurs qui traversent une période de grandes difficultés", détaille le député.

Dans un courrier du 19 août, le CAP avait alerté les services de l’État "des évènements climatiques exceptionnels" déplorés ces 18 derniers mois en Calédonie. Ces phénomènes impactent directement le secteur agricole, soumis plus que tout autre aux aléas climatiques […] L’impact économique cumulé sur le secteur agricole est d’une ampleur jamais connue jusqu’à ce jour, en Nouvelle-Calédonie."

Jusqu’à 4 milliards de francs de perte

La CAP indique que "les pertes de CA pour les filières végétales sont estimées entre 3,5 et 4 milliards, soit entre 29,3 M€ et 33,5 M€, pour l’année 2022, ce qui va générer de très graves difficultés de trésorerie et mettre en péril une part importante de structures agricoles, en particulier du secteur végétal. Une aide directe pour compenser tout ou partie de cette perte de chiffre d’affaires s’avère vitale pour la majorité des structures pour éviter le pire et relancer les productions. Situation jamais rencontrée jusqu’alors."