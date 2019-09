La Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord, malgré la conjoncture économique, conforte au fil des années, ses lettres de noblesse et s’inscrit comme l’événement incontournable de la province Nord. Cette manifestation peut, à juste titre, s’enorgueillir de drainer les populations du territoire dans une ambiance qui a su préserver sa convivialité.