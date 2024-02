HDK Turfman 700, l’utilitaire électrique

Arrêtons-nous aujourd’hui sur une nouveauté qui a su retenir notre attention, le Turfman 700 produit par la société HDK et commercialisé depuis peu sur le territoire. Les Calédoniens connaissent bien ces petits utilitaires personnels passe-partout que l’on appelle communément des mules et qui servent le plus souvent à se déplacer dans les propriétés en Brousse. Le principal atout du Turfman 700 par rapport à la concurrence ? C’est un véhicule électrique.



Le Turfman, ce n’est pas que pour le gazon !





Fondée en 2007 en Chine, la société HDK est spécialisée dans la construction et la vente de voiturettes électriques dédiées aux terrains de golf ou de chasse ainsi qu’aux exploitations agricoles et de tourisme. L’entreprise possède les certifications ISO et CE, elle a ouvert son siège social en Californie en 2009 et a déjà vendu plus de 400 000 unités.

Entretien facile

La motorisation 2 roues motrices du Turfman 700 dispose d’une puissance de 6,3 kW couplée à une batterie lithium-ion 48V de 110 Ah qui requiert un temps de charge de 4 à 5 heures sur une prise domestique normale. La vitesse maximum est limitée à 40 km/h, l’autonomie est de 60 km à 20 km/h. Peu d’entretien et une optimisation évidente des coûts énergétiques, voilà qui donne à réfléchir.

Le châssis du Turfman 700 est en acier galvanisé à chaud, le capot avant est moulé par injection de thermoplastique et le corps arrière est en aluminium.





Son faible empattement de 1 890 mm et ses petites roues en aluminium de 14'' lui autorisent un braquage très serré avec 3,6 m de rayon. Son faible poids à vide de 445 kg peut atteindre 895 kg de masse totale, soit un doublement de ses capacités de traction. Il peut affronter à pleine charge des pentes de 30 % et ne nécessite que 4 mètres de distance pour freiner. Il bénéficie de plus de freins électromagnétiques qui bloquent l’axe des roues au parking.





Grande maniabilité

La benne basculante électrique et le crochet de remorquage confirment la vocation d’utilitaire du Turfman 700, qui existe aussi en version homologuée route. Enfin, dans la gamme des équipements technologiques, il faut souligner la mise à disposition d’une prise USB et d’une autre de 12V, d’une jauge de batterie électrique et de puissants feux LED. Du reste, plusieurs options sont disponibles, comme une bâche, un gyrophare ou un écran tactile.





Avec son tarif très bien placé et son éligibilité à la défiscalisation pour les professionnels, avec sa facilité d’entretien et sa faible consommation en énergie, sans oublier le confort de son silence, le Turfman 700 conviendra parfaitement aux clubs de golf, aux exploitations agricoles ou aux centres équestres, comme le Yala Ranch qui a eu la gentillesse de nous accueillir.

Finalement, il n’aurait pas pu y avoir de meilleur endroit pour faire le test d’une mule.

La fiche technique

Type : propulsion Moteur : 100 % électrique 6,3 kW V. max : 20-40 km/h Temps de chargement : (prise normale) 4-5 h Autonomie : 60 km Prix : à partir de 1 790 000 F.