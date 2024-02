Beignets de chou-fleur, rôti de cerf… découvrez la recette du week-end

Rôti de cerf au poivre

Préparation 10 minutes, cuisson 30 minutes, 6 personnes, difficulté : facile

Ingrédients

• 1 rôti de cerf de 1 kg

• 1 oignon

• 1 c. à café de poivre noir en grains

• 1 tête d’ail

• 1 noisette de beurre

• 5 cl de Porto

Préparation

1. Préchauffez le four à 180 °C (th.6). Pelez et émincez l’oignon. Coupez la tête d’ail en 2 dans la largeur.

2. Faites chauffer le beurre dans une cocotte et faites suer l’oignon. Ajoutez le rôti de cerf et faites-le colorer de tous les côtés. Déglacez avec le porto et grattez bien les sucs de cuisson.

3. Déposez le rôti dans un plat à four, ajoutez la tête d’ail, salez, parsemez de poivre concassé et enfournez pour 20 à 25 min, en arrosant régulièrement la viande avec son jus de cuisson.

4. Couvrez le rôti d’un papier aluminium et laissez reposer 10 min avant de servir.

Beignets de chou-fleur en entrée

Préparation 10 minutes, cuisson 10 minutes, 4 personnes, difficulté : facile Ingrédients • 1 chou-fleur (moyen) • 2 œufs • 100 ml de lait • 100 g de farine • 1 tasse d’huile • Sel Préparation 1. Enlevez les feuilles. Divisez le chou-fleur en petits bouquets et lavez-les. 2. Faites-les cuire dans de l’eau salée pendant 10 minutes. 3. Battez les œufs au fouet, ajoutez le lait et le sel, incorporez la farine petit à petit. 4. Dans une poêle, chauffez l’huile, plongez les choux-fleurs dans la pâte à frire et mettez-les directement dans l’huile chaude. 5. Quand ils auront pris une couleur dorée, retirez-les et posez-les sur du papier absorbant.