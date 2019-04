La vague de pillages dans les stations service et les supermarchés, début 2018, avait créé la polémique et poussé les autorités à adopter des mesures fortes. Un double effet est aujourd’hui constaté : si les cambriolages de commerces ont baissé à Nouméa, les voleurs ont tendance à s’attaquer aux magasins de Brousse, moins sécurisés et donc plus vulnérables.