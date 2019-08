Le Lexique français-iaai distingué au Salon du livre insulaire d’Ouessant

Le prix Science du 21e Salon du livre insulaire d’Ouessant a été décerné au Lexique français-iaai, iaai-français, élaboré par Daniel Miroux. Le iaai est la principale langue parlée à Ouvéa. L’ouvrage est publié par l’association Alliance Champlain, dont Daniel Miroux est le président. Ce lexique regroupe 15 000 entrées et de nombreuses petites expressions du quotidien. « Donner un prix à un lexique qui ne concerne que 3 800 locuteurs peut sembler étonnant. Pourquoi ne pas plutôt primer un ouvrage dont le lectorat serait bien plus large ? Il marque cependant un jalon important dans la connaissance de la langue iaai à un moment crucial. Beaucoup de jeunes d’Ouvéa quittent l’île et nombre d’anciens disparaissent en emportant avec eux des expressions et des mots, à jamais perdus. La collecte de ce patrimoine linguistique est donc une tâche essentielle que ce prix vient saluer, » a souligné Gilbert David, président du festival, lors de la remise du prix.