C’est le plus grand déménagement d’œuvres muséales du pays. Depuis quelques semaines, les 9 000 pièces qu’héberge le musée de Nouvelle-Calédonie sont minutieusement emballées et transportées vers un lieu de stockage temporaire. Une étape obligée pour permettre de lancer le chantier de rénovation et d’extension prévu pour durer deux ans.