" Une Calédonienne à l’opéra " projeté à l’hôtel de ville de Paris

Le 4 février à l’opéra Bastille, lors de la grande finale du concours Voix des outre-mer de la 5e édition qui a consacré Axel Saint-Cirel, une voix singulière a néanmoins marqué les membres du jury. C’est celle de Marie Canehmez, la chanteuse lyrique qui a représenté la Nouvelle-Calédonie à cette finale nationale.

Son histoire et celle des autres candidats à la finale territoriale de Nouvelle-Calédonie lors de la 5e saison ont été portées à l’écran dans le documentaire Itinéraires Une Calédonienne à l’opéra réalisé par Thomas Mossino et Gilles Moisset. Dans ce film-documentaire, le parcours hors du commun de Marie Canehmez est mis en avant. Une expérience unique pour cette passionnée de chant lyrique, native de Lifou, âgée de 39 ans et superviseur de vols chez Aircalin,

Un film passionnant, sensible et émouvant

Le film raconte la découverte de cette nouvelle voix. De ses débuts sur la scène du conservatoire de Nouméa en compagnie d’une dizaine d’hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, issus de toutes les communautés préparant ce concours " Voix lyrique " en suivant les masterclass dispensées par le contre-ténor et fondateur du concours, Fabrice di Falco, jusqu’à la montée à Paris pour participer à la grande finale de la 5e édition à l’opéra de Paris-Bastille.





Aucun des candidats présents à la semaine de préparation, y compris Marie Canehmez, n’était familier de l’opéra, encore moins de ses techniques de chant. Pour autant, ils étaient tous animés par la volonté d’apprendre et de faire entendre leur "voix". Une confrontation de voix à laquelle sortira vainqueur Marie Canehmez eu égard à sa voix singulière sous l’œil des caméras des réalisateurs du film qui, à travers cette voix exceptionnelle, font également découvrir la culture et l’univers musical de la Nouvelle-Calédonie et des alentours imprégné de rock et de pop, mais aussi de chants traditionnels.

Un documentaire émouvant qui sera projeté le 30 octobre à l’auditorium de l’hôtel de ville de Paris et qui résonne comme un avant-goût de la sixième édition du concours Voix des outre-mer, dont les finales territoriales ont cours actuellement avec en point de mire la grande finale nationale prévue le 23 février 2024 à l’opéra national de Paris.