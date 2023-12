[Direct] Sébastien Lecornu accueille le vice-Premier ministre australien au haussariat

[16 heures] Sébastien Lecornu démarre les entretiens bilatéraux avec ses homologues régionaux de la défense en accueillant cet après-midi au haut-commissariat Richard Marles, également vice-premier ministre australien.





[13h] Pour le renforcement des moyens de l'armée (renouvellement de matériel, réhabilitation d'infrastructures, construction de bâtiments pour accueillir notamment des réservistes…), le ministre annonce un budget de l'ordre de 17 milliards de francs, "sur le volet infrastructures" pour la période 2024-2030. Des investissements "bienvenus" pour le monde du BTP. Une annonce faite en marge de signatures de nombreuses conventions.





[12h30] Le quai des patrouilleurs d'Outre-mer de la base navale de Nouméa vient d'être inaugurée par le ministre. Cette installation doit permettre d'accueillir les deux nouveaux patrouilleurs de l'armée. Il a été conçu pour pouvoir également accueillir jusqu'à 4 patrouilleurs des nations alliées. Ce chantier lancé en avril 2022 et achevé en septembre 2023 à notamment nécessité de réaliser un dragage de 16 000 mètres cubes. Coût total de l'opération : 13,4 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs. Les coraux de la zone ont été transplantés plus loin, précise la Marine nationale.





[11h25] Nouveau baptême : le bâtiment de la direction de l'administration sanitaire et sociale du nom du tirailleur Acôma Nerhon. Un ancien infirmier militaire parti au combat entre 1916 et 1919. Cet homme né en 1888 à Houaïlou a été, à son retour sur le Caillou, pasteur à Canala ainsi que moniteur et docker. Il est devenu petit chef de la tribu de Nédivin, à Houaïlou avant de s'éteindre en 1969.

"Il est essentiel de rappeler l'importance de la Première Guerre mondiale dont l'histoire n'a pas tant de place en Nouvelle-Calédonie alors que près de 2000 Calédoniens dont un millier de Kanak ont été mobilisés. Il était indispensable de reforger quelques racines de notre mémoire collective. Je le dis aux élus, je trouve qu'il faut retrouver ce chemin de réconciliation en baptisant des noms d'écoles, de rues, d'hôpitaux avec des noms de ces combattants", déclare Sébastien Lecornu. Ce baptême est également l'occasion pour le ministre d'insister sur le soutien et la mobilisation des personnels militaires déployés à travers tout le pays pendant la crise Covid.





[10h40] La stèle du Bataillon mixte du Pacifique est dévoilée. Ce nom doit rendre hommage aux tirailleurs du Pacifique. La cérémonie s’est déroulée en présence de Nicolas Koindredi, descendant d’un tirailleur kanak. "C’est une manière de montrer que tout le monde était ensemble dans cette grande pirogue pour la France telle qu’elle est aujourd’hui et de permettre aux jeunes de comprendre qu’on est ensemble sur cette pirogue et à sa place", explique le descendant du tirailleur Isidore, originaire d’une tribu du bord de mer, à Païta.





[10h30] Sébastien Lecornu vient d’arriver à la pointe de l’Artillerie où il doit baptiser le quartier " Bataillon mixte du Pacifique " puis le bâtiment de la direction de l’administration sanitaire et sociale " Acôma Nerhon".





Les autres rendez-vous prévus ce lundi

À 12h45 : Inauguration du quai des patrouilleurs, à la Base navale.

13h30 : Signature d’une convention de promotion des réserves avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et d’une convention Armées-Territoires avec la Province Sud.

16 heures : Entretien au haussariat avec Richard Marles, vice-Premier ministre et ministre de la Défense de l’Australie.

17h30 : Honneurs militaires pour l’accueil des délégations du Pacifique Sud, sur la place Bir-Hakeim.

18h45 : Coutume d’accueil des délégations du Pacifique Sud, au Sénat coutumier.