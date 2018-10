Sentiment de frustrations et d’impuissances pour beaucoup de commerçants engagés dans une course contre la montre ce week-end afin d’être prêts, aujourd’hui, pour la mise en œuvre définitive de la TGC à taux plein. Une dernière ligne droite qui s’est illustrée par la ruée des consommateurs dans les grandes surfaces et par une razzia sur certains produits, dont l’alcool et le tabac.