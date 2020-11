Des pièces de 200 francs en septembre 2021

L’Institut d’émission d’outre-mer a annoncé hier que la gamme de pièces de monnaie sera intégralement renouvelée à partir de la fin d’année prochaine, sur une période de neuf mois. Une pièce sera introduite, celles de 1 et 2 francs seront supprimées, et toutes les autres seront plus petites, plus légères, et changeront de design.