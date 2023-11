Economie : des entreprises calédoniennes et polynésiennes unies pour percer le marché à Singapour

Dans le cadre du déploiement de la stratégie Indopacifique, les collectivités françaises du Pacifique sont invitées à diversifier les partenariats, notamment à vocation économique, pour tisser des coopérations régionales. Le projet – porté par les chambres de commerce et d’industrie de Singapour (guichet Team France Export à Singapour), de Nouméa (CCI-NC) et Papeete (CCISM) – vise à rassembler des décideurs privés et publics afin de bâtir en commun un axe économique entre Singapour, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Rencontres, visites et entretiens au menu

Dans un premier temps, cette ambition se traduira par une première rencontre cette semaine à Singapour. Le déplacement des délégations calédoniennes et polynésiennes permettra également aux chefs d’entreprise présents d’assister à l’Agrifood Tech Expo 2023 (du mardi 31 octobre au jeudi 2 novembre).

Lors de ce déplacement, les entreprises du Pacifique participeront à la présentation des axes de coopération et effectueront des rencontres BtoB selon les secteurs représentés. Des visites de sites d’intérêt (aéroport, traitement des eaux usées, Singapore City Gallery), des entretiens avec certains services, tels que EDB et une réception protocolaire, en lien avec l’Ambassade sont notamment prévus.

Les trois chambres (FSCCI, CCSM PF, CCI NC) sont partenaires de la Team France export. La mission se terminera le 3 novembre.