Le collectif Agissons solidaires "laisse une chance" aux négociations en cours pour relancer l’économie

Une semaine après avoir convié la presse pour alerter les politiques sur la situation gravissime du "monde économique" qui pourrait de nouveau "crier sa colère" dans la rue, le collectif Agissons solidaires espère avoir été entendu et entre dans une nouvelle phase, celle des discussions et des négociations. Avec toujours le même fil conducteur : l’arrêt de toutes les réformes qui "pèsent" sur les Calédoniens (Ruamm, taxes sur le carburant ou sur le sucre, etc.) et une accélération des mesures en faveur de la relance.

Depuis, certains membres du collectif ont notamment été reçus par le cabinet du président du gouvernement Louis Mapou. "On voit que cela infléchit du côté de l’exécutif et du Congrès. Ce qu’on nous dit, c’est que les réformes prévues cette année seraient finalement mises en pause pour 2024, mais cela reste des bruits de couloir. Les lignes bougent, mais rien n’a été confirmé par écrit et il n’y a donc encore rien de concret, résume Jean-Christophe Niautou, le président de la Chambre d'agriculture. Nous sommes prêts à laisser la chance aux négociations et au temps de leur mise en œuvre, mais ce temps n’est pas infini compte tenu des nombreuses difficultés que connaissent les entreprises."

"Si la mine et le BTP s’effondrent, c’est l’effet domino garanti"

Car au-delà de la crise du nickel, la situation est particulièrement alarmante dans certains secteurs, BTP et rouleurs en tête, pour lesquels l’activité "devient catastrophique". Or, "si ces secteurs s’effondrent, c’est l’effet domino garanti pour toutes les autres entreprises", rappelle le porte-parole du collectif, particulièrement inquiet sur le financement du chômage partiel, qui semble être dans une impasse pour les mois à venir.

Selon Agissons solidaires, les estimations du coût de cette mesure devraient exploser pour atteindre 3 milliards sur l’année 2024, alors qu’il ne resterait que 18 millions de francs dans les caisses de la Cafat. C’est pourquoi le collectif demande notamment la réactivation du dispositif mis en place pendant la période Covid, accompagné d’un redéploiement du PGE (prêt garanti par l’État).

Toujours est-il, le collectif n’exclut pas de "mettre sa menace d’une mobilisation dans la rue à exécution à moyen terme", si rien de concret ne ressort des discussions en cours.