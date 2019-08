Le groupe BRED en visite dans sa filiale BCI

BANQUES. Hier soir au centre culturel Tjibaou, le directeur général du groupe BRED Banque Populaire, actionnaire à 49, 9 % de la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI), a invité quelques-uns des clients de la banque et les membres du cluster New-Caledonia Trade & Invest - qui vient d’effectuer une mission à Fidji pour soutenir les entrepreneurs calédoniens - à une conférence, à l’occasion de sa visite en Nouvelle-Calédonie.

L’occasion de commenter la vision du groupe sur les questions économiques actuelles et sur les opportunités qui lui semblent se présenter à la Nouvelle-Calédonie, notamment dans des synergies plus grandes avec les acteurs économiques voisins. Olivier Klein déclare avoir rencontré au cours de son séjour des acteurs « inquiets mais globalement volontaires pour tirer la croissance par leurs actions ». La BRED, très présente dans la région et notamment au Vanuatu, à Fidji, aux Salomon et en Polynésie française, milite pour un tourisme haut de gamme et le développement de l’économie bleue.

« La volonté entrepreneuriale existe, mais beaucoup de champs ne sont aujourd’hui pas encore assez investis », analyse le directeur général du groupe BRED Banque Populaire, qui quittera le territoire ce mercredi soir.